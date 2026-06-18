Obras en el Acceso Este: un nuevo Bypass en una zona de Maipú ¿cuál es y que alternativas hay?

Las obras de remodelación del Acceso Este sumarán una nueva alternativa para los conductores que circulan hacia el este. Luego de analizar las complicaciones generadas por los cortes de tránsito en los primeros días de trabajo, el Gobierno de Mendoza y Vialidad Provincial decidieron habilitar un bypass a la altura del puente de Don Bosco con el objetivo de descomprimir uno de los puntos más conflictivos del recorrido.

La nueva conexión permitirá que los vehículos que circulan por la lateral sur puedan reincorporarse temporalmente a la calzada principal antes de llegar al puente de Don Bosco, evitando así uno de los sectores donde se registran las mayores demoras.

Actualmente, el Acceso Este permanece totalmente cortado en sentido hacia el este entre Serpa y Cervantes, un tramo que estará intervenido durante 90 días. Como consecuencia, gran parte del tránsito es derivado por las laterales, generando importantes congestiones en las inmediaciones del puente de Don Bosco.

Durante las primeras 48 horas de implementación del desvío, las autoridades detectaron que este sector se convirtió en uno de los principales cuellos de botella debido a la combinación del tránsito que circula por el acceso y el flujo vehicular que atraviesa la zona de norte a sur.

Conductores que transitan diariamente por el lugar señalaron que las demoras pueden alcanzar entre 30 y 45 minutos en horarios de mayor circulación.

Cómo funcionará el bypass

La nueva alternativa consiste en un bypass de aproximadamente 200 metros que permitirá a los vehículos regresar momentáneamente a la calzada principal antes del puente de Don Bosco. De esta manera, se busca evitar el cruce por debajo de la estructura y reducir la congestión que se genera en ese sector.

La directora provincial de Vialidad, Marité Badui, explicó que la decisión fue tomada tras evaluar el comportamiento del tránsito durante los primeros días de la obra.

“Llevamos 48 horas con el desvío y se evaluó que uno de los puntos críticos es el puente de Don Bosco por la circulación transversal que se produce sobre los puentes y la colectora. Hemos decidido hacer este bypass para evitar el puente y luego retomar el desvío”, señaló la funcionaria.

Según indicó, la prioridad seguirá siendo garantizar la seguridad de los usuarios mientras avanzan los trabajos de renovación de la vía.

Obras en ambos sentidos

Además del corte entre Serpa y Cervantes, Vialidad trabaja en otro frente de obra sobre el sentido oeste-este, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Las Margaritas, donde las tareas demandarán alrededor de 45 días.

Las autoridades adelantaron que, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, se analizarán alternativas similares para mejorar la circulación. Sin embargo, remarcaron que una obra de esta magnitud implica inevitablemente modificaciones en el tránsito y tiempos de viaje más extensos para quienes utilizan diariamente el corredor.

Con la habilitación del bypass en Don Bosco, se espera que el flujo vehicular gane mayor fluidez y disminuyan las largas filas que se registraron desde el inicio de los trabajos en el Acceso Este.