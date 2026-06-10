Nevadas y Zonda: así estará este miércoles ¿qué pasa en tu zona?

Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que este miércoles nevará en la cordillera y que además soplará viento Zonda en el Sur.

Este miércoles convivirán dos fenómenos en la provincia. En la cordillera habrá una tormenta de nieve y en el Sur provincial soplará viento Zonda. En el resto de la provincia se mantendrá fresco con vientos del Sur y una máxima que rondará los 16 grados.

Miércoles 10-06-2026

Este miércoles estará parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 6°C

Jueves 11-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Viernes 12-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 13-06-2026

Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C