Murió un nene de 1 año en Guaymallén: lo encontraron en un zanjón cerca de su casa

El niño fue encontrado dentro de un zanjón de riego cercano a su casa, en Puente de Hierro. Sus familiares lo trasladaron al microhospital de la zona, donde ingresó sin signos vitales.

Un nene de un año murió luego de ser encontrado dentro de un zanjón de riego cercano a su domicilio en la calle Severo del Castillo, Guaymallén. Sus familiares lo trasladaron al microhospital de Puente de Hierro, donde el personal médico intentó reanimarlo, pero no logró salvarle la vida.

Según la información policial, el hecho se conoció a partir de un llamado a la línea de Emergencias 911 que alertaba sobre la desaparición del menor. Posteriormente, ingresó otra comunicación que informaba que lo habían encontrado en el zanjón.

Ante esta situación, sus familiares lo llevaron al centro de salud de Puente de Hierro. El pequeño ingresó sin signos vitales y los profesionales realizaron maniobras de reanimación, que no dieron resultado.