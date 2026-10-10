Guaymallén: se habría quedado dormido al volante, despistó en el Acceso Sur y el auto se incendió

Un Volkswagen Gol Trend terminó en la banquina y se incendió durante la madrugada de este sábado. El conductor sufrió politraumatismos y recibió asistencia médica en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.41 horas en el Acceso Sur, a la altura de calle Lamadrid, en Guaymallén.

Según fuentes policiales, el vehículo circulaba por esa vía cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio y terminó fuera de la calzada.

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) registraron la secuencia. De acuerdo con las imágenes, el conductor aparentemente se habría quedado dormido antes del despiste.

Posteriormente, las cámaras detectaron humo y se constató que el automóvil se estaba incendiando.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar. La médica que intervino diagnosticó politraumatismos.

El informe policial indicó que no se realizó un dosaje de alcohol al conductor. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.