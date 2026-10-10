Mendoza: se perdió en Penitentes, sufrió una caída y tuvo que ser rescatado

El joven, integrante de la Escuela de Montaña de Córdoba, sufrió una caída y perdió parte de sus pertenencias. Fue localizado en la Quebrada de Vargas y trasladado a un centro de salud para su observación.

Un andinista de 22 años fue rescatado en la zona de Penitentes, en Mendoza, luego de extraviarse durante una actividad de montaña.

El joven había sufrido una caída que le hizo perder parte de sus pertenencias, por lo que se desplegó un operativo para localizarlo y ponerlo a resguardo.

El procedimiento se llevó adelante en la Quebrada de Vargas, con la participación de la Patrulla de Rescate y efectivos de Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes policiales, los equipos de emergencia tomaron conocimiento de la situación y comenzaron las tareas para dar con el paradero del joven. En medio del operativo, personal de Bomberos de Polvaredas logró establecer comunicación con él.

Durante el contacto, el andinista indicó dónde se encontraba y explicó que había sufrido una caída, tras la cual había perdido parte de sus pertenencias. Con esa información, los rescatistas pudieron avanzar en su búsqueda.

Finalmente, el trabajo conjunto de la Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional permitió localizar al joven y brindarle asistencia.

Una vez puesto a resguardo, fue trasladado al Centro de Salud de Uspallata para permanecer en observación médica.