Ataque a balazos en Ciudad: hirieron a un hombre frente a su casa y quedó grave en el hospital

Un hombre de 32 años fue herido de bala frente a su vivienda, luego de que desde dos camionetas efectuaran disparos. Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó al quirófano en estado crítico.

Un hombre de 32 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el tórax en el barrio San Martín, en Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando, según el relato de su pareja, dos camionetas pasaron frente a la vivienda y sus ocupantes comenzaron a disparar.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la manzana 30 del barrio.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, no encontraron al presunto involucrado ni personas heridas.

Minutos después, a las 16.28 horas, desde el Hospital Lagomaggiore informaron el ingreso de la víctima, identificada como J. A. Gómez, con una herida de arma de fuego en el tórax.

De acuerdo con el parte médico, el proyectil le provocó lesiones con perforación de hígado y pulmón. Debido a la gravedad del cuadro, el hombre fue ingresado de urgencia al quirófano con riesgo de vida.

Según declaró la pareja del hombre, ambos se encontraban frente a su domicilio cuando observaron dos camionetas, una blanca y otra negra. Desde esos vehículos efectuaron disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima.

La mujer fue quien lo trasladó al hospital para que recibiera atención médica.

En la vivienda, los policías constataron un impacto de bala en una puerta de madera. Sin embargo, durante la inspección no encontraron vainas servidas, un elemento que podría contribuir a la investigación.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el doctor Lescano, la testigo fue trasladada al Polo Judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En la investigación intervienen la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital y personal de Policía Científica, que realizan las medidas necesarias para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

La víctima registra antecedentes por distintos hechos, entre ellos presunta portación y tenencia ilegal de armas de fuego, abuso de armas, robo simple e infracciones a la Ley 23.737.