Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 5 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 5 de octubre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 5 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 5 de octubre

Lavalle

En la intersección de calle Lavalle y la Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.

En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.

Luján

En Ruta Provincial N°86, hacia el este de calle Cochabamba y zonas aledañas; Anchoris. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles San Martín Norte, Los Valencianos, Aura y Mina de Oro y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°50 y callejón Videla. En Fabrica Arenas y zonas aledañas; General Ortega. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Perito Moreno, Santa Clara, Mitre y San Pedro. Entre Montecaseros, Lamadrid Sur, Perito Moreno y Lamadrid y zonas aledañas; Barcala. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle 6 De Septiembre, entre Ahumada y Filipini. En los barrios Arco Iris y 6 de Septiembre; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael