Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 5 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 5 de octubre. Los cortes serán programados y por sectores.
Edemsa informó que este lunes 5 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este lunes 5 de octubre
Lavalle
- En la intersección de calle Lavalle y la Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°86, hacia el este de calle Cochabamba y zonas aledañas; Anchoris. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- Entre calles San Martín Norte, Los Valencianos, Aura y Mina de Oro y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En Ruta Provincial N°50 y callejón Videla. En Fabrica Arenas y zonas aledañas; General Ortega. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Perito Moreno, Santa Clara, Mitre y San Pedro. Entre Montecaseros, Lamadrid Sur, Perito Moreno y Lamadrid y zonas aledañas; Barcala. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle 6 De Septiembre, entre Ahumada y Filipini. En los barrios Arco Iris y 6 de Septiembre; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre La Correina y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Las Aucas, Juárez Celman, Dean Funes y Roca. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle La Intendencia, entre Alberdi y Tulio Angriman; Cuadro Nacional. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calles Bartolomé Mitre y San Lorenzo. De 16.00 a 17.00 h.