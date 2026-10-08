Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 9 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 9 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 9 de octubre

Estos son lso cortes de luz para este viernes 9 de octubre:

Guaymallén

En calle Milagros, entre Pidat y Godoy Cruz. En el Loteo Fideicomiso Tarín y barrio Talcahuano y zonas aledañas; Kilometro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pedro Molina, Rafael Obligado, Malvinas Argentina, Olascoaga y Vicente López y Planes y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle San Luis, hacia el este de María Ester y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En Ruta Provincial N°86, entre Cobos y calle 3 y zonas aledañas; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Brandsen, hacia el oeste de Costa Flores. En calle Gabriel Matar, hacia el sur de Brandsen. En calle Bella Vista, entre Cobos y Cipolletti y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

En Ruta Provincial N°82, hacia el norte de Cerro San Luis y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Rivadavia, hacia el sur de Los Valencianos. En calle La Escondida, entre Ruta N°7 y Rivadavia. En calle Santa Clara y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Corredor Productivo y Nueva Furno. En el Loteo Tisa; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, hacia el sureste de Paso de Las Carretas. En el Loteo Navarro; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Independencia, entre 3 de Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael