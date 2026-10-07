Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este jueves 8 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 8 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 8 de octubre

Estos son lso cortes de luz para este jueves 8 de octubre:

Las Heras

Entre calles Domingo Matheu, Álvarez Condarco, Dorrego y Martino y áreas adyacentes; El Plumerillo. De 11.15 a 14.00 h.

Entre calles Juan Cornelio Moyano, Remedios de Escalada de San Martín, callejón Morales, Santa María y Democracia. En el barrio Los Vecinos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

En calle Remedios de Escalada de San Martín, entre Bernardo Irigoyen y San Martín. Entre calles San Martín, Italia, Sarmiento y Uruguay; Villa Tulumaya. De 10.00 a 13.30 h.

Luján

En calle Campo Lencinas, hacia el norte y sur de Ruta N°7 y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Boedo, entre Islas Sándwich del Sur y San Martin y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.

Maipú

En calle 577, entre Mischeni y Roque Sáenz Peña y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Martinez, Padre Vázquez, Juan B. Justo y Juan Agustín Maza y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.45 a 13.45 h.

En Ruta Provincial N°60, entre Castro Barros y Belgrano. En calle Belgrano, hacia el norte y sur de Ruta Provincial N°60 y áreas adyacentes; Russell. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°90, Calle B, Aguirre, callejón Hinojosa y Taquima. En Bodegas Salentein S.A. y Viñedos de Don Antonio S.A.; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Guanda, entre Pellegrini y La Salada. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40. En calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael