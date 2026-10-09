Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 10 y domingo 11 de octubre

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad y Guaymallén.
Edemsa informó que este sábado 10 y domingo 11 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad y Guaymallén.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 9 de octubre
Estos son los cortes de luz para este sábado 10 de octubre del 2026
Tunuyán
- Entre Calles Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre, Guisasola y Roque Sáenz Peña. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Barandica, calle N°11, Mussa Bittar y calle N°15. En el barrio Soeva; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Zingareti y calle N°8; La Arboleda. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Day, Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen y Dorrego. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Carmona, entre Las Vírgenes y Costa de las Vías del Ferrocarril; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 11 de octubre 2026
Ciudad
- En la intersección de calles España y Espejo. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles San Martín, Sarmiento, España y Colón. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Ponce, Solari, Pichincha y Ruta Provincial N°50. Entre calles Solari, Ponce, Elpidio González y Olazabal y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Ponce, hacia el sur de Ruta Provincial N°50 y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle El Toledano, entre Constanzo y Muñoz y zonas aledañas; El Toledano. De 8.00 a 10.00 h.
- En la Intersección de calles Chalet Sin Techo y Zabatieri; Los Claveles. De 9.00 a 10.00 h.