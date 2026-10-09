Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 10 y domingo 11 de octubre

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad y Guaymallén.

Edemsa informó que este sábado 10 y domingo 11 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad y Guaymallén.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

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Estos son los cortes de luz para este sábado 10 de octubre del 2026