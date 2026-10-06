Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 7 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de: Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 7 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 7 de octubre

Estos son lso cortes de luz para este miércoles 7 de octubre:

Guaymallén

Entre calles Julio Argentino Roca, Paseo Libertad, Belgrano y Nicolás Avellaneda. Entre calles Canning, Nicolás Avellaneda, Belgrano y Bolivia. En el barrio Hualcamayo y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Miralles, entre Roque Sáenz Peña y Ferrari. En calle Mauricio Grenon, hacia el este de Tabanera. En calle San Miguel, hacia el sur de Mauricio Grenon y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Capilla de Nieve, Allayme, Moreno y Mitre. Entre calles Rossi, Mitre, Maestros Mendocinos y Lemos. Entre calles Teniente Ibañez, Mitre, Capilla de Nieve y Delgado; Pedro Molina. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

Entre calles Quiroga, Piovera, La Juanita, Reconquista y Ruta Provincial N°33 y áreas adyacentes; Gustavo André. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Pacífico Titarelli, hacia el este de callejón Donoso y zonas aledañas; La Holanda. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

Entre calles ProyectadaJ672, ProyectadaJ673, ProyectadaJ671 y Ruta Provincial N°15 y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 11.30 h.

En calle Malabia, entre Terrada y Vieytes. En Finca Los Almendros; Carrodilla. De 11.15 a 14.30 h.

Maipú

En carril Barriales, hacia el este de calle Lamadrid Sur; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre Bodegas Alpasión Food Truck y Casa de Té Opuntia; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo. En Finca Bru Juan Francisco y Finca Terra Viva S.R.L. y zonas aledañas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En calle Meli, hacia el oeste de La Gloria; El Peral. De 10.00 a 13.30 h.

San Carlos

En la intersección de calles La Bodega y Los Paramillos. Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael