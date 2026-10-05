Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 6 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 6 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 6 de octubre

Estos son lso cortes de luz para este martes 6 de octubre:

Ciudad

Entre calles Tiburcio Benegas, Joaquín V. González, Juan de Dios Videla y Roque Sáenz Peña. En los Talleres del Ferrocarril y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Grenón, Severo del Castillo, Claveles Mendocinos y Proyectada G115 y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de callejón Vargas y calle Alfonso XIII; El Sauce. De 14.30 a 18.30 h.

Lavalle

En Ruta Provincial N°34, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Mocayar. En el loteo Mercol y barrio Nuevas Tierras y zonas aledañas.

Maipú

En calle EMSE, hacia el sur de Carril Barrancas y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 11.00 h.

En calle Proyectada I340 y zonas aledañas; Coquimbito. De 11.30 a 14.30 h.

Entre calles Pedro del Castillo, Urquiza, Mármol y Cereza y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la intersección de Ruta Provincial N°89 Costa Canal y callejón Ríos; Cordón del Plata. De 14.45 a 18.45 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40 Vieja, entre Fuenzalida y Aguirre. Entre calle Cubillos, barrios Los Racimos, Virgen de Luján, Chilecito y 1 de Mayo y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Nacional N°40 Vieja, entre San Martin Norte y Pellegrini. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Ejército de Los Andes, entre Alfredo Barrios y Tragea I; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Alfredo Barros, entre Independencia y Ejército de Los Andes y zonas aledañas. La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael