Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 20 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 20 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 20 de octubre
Los cortes para este martes 20 de octubre serán en:
Guaymallén
- En calle Guillermo Kraff, hacia el sur de Ferrari. En calle Lemos, entre Guillermo Kraff y Proyectada G33; Los Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles Ferrari e Irigoyen. En el barrio San Vicente y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°34 y calle La Polvosa. Entre calles El Arsenal, Costa Canal, Ruta Provincial N°34 y Ruta Nacional N°40. En el barrio La Colmena y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Las Lágrimas, Polvosa, Proyectada H243 y Proyectada H206; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- Entre calles Buenos Vecinos, Proyectada J383, Proyectada J384 y Santa Elena; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Monteagudo, entre Maza Norte y Loteo Darío Giol. En canal Pescara, hacia el norte de Monteagudo; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Pedro del Castillo, Urquiza, Mármol y Cereza. En el barrio Peñaflor y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.45 a 12.45 h.
Tupungato
- Entre calles La Carrera o Ancón, Héctor Meli, La Gloria, Alto Verde y Benito Aranda. En los barrios Schonstatt II, Presidente, San José y Las Acequias; Villa Bastias. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles N°6, calle B, El Álamo y calle C y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- Entre calles Escuela Vieja, Castro, carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40 vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre San Cayetano y Ruta Provincial N°177; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Carmona, entre Las Vírgenes y Costa de las Vías y áreas adyacentes; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles La Dormilona, Jara, Oliva y camino a Soitue; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.
- En Ruta Provincial N°150, entre Soberanía Austral y Los Caracoles; Villa 25 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Luis Piedrabuena, Casnati, Cayetano Silva y Dean Funez. De 9.00 a 13.00 h.