Mendoza: encontraron muerto y maniatado a un hombre dentro de su casa

El hombre llevaba dos días sin ser visto y un amigo fue hasta su domicilio para saber qué había ocurrido. Lo encontró tendido boca abajo, con las manos y las piernas maniatadas.

Un hombre fue encontrado muerto dentro de su vivienda en San Rafael, luego de que un amigo alertara a la Policía porque llevaba dos días sin tener noticias de él. La víctima estaba maniatada en el sector de cocina-comedor.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle El Monte, a unos dos kilómetros al norte de la Ruta Nacional 146.

Según la información policial, un hombre de 33 años llamó al 911 después de intentar comunicarse durante dos días con su amigo. Al acercarse hasta su domicilio, observó que la puerta estaba entreabierta y decidió ingresar.

En el interior encontró al hombre tendido boca abajo, con las manos y las piernas maniatadas. Los efectivos que llegaron al lugar constataron que se encontraba sin signos vitales.

Ante esta situación, la Policía resguardó la vivienda para preservar la escena y evitar su contaminación. En el lugar trabajaron el Ayudante Fiscal, autoridades de las Jefaturas Distrital y Departamental y otros recursos policiales.

La investigación quedó en curso para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.