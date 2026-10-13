“Lo que más me duele es ver a mi mamá sacando agua dentro de la casa”: vecinos desolados por la inundación de sus viviendas

La tormenta provocó el desborde de un canal en el barrio Viñas del Carril, en Corralitos. Bomberos rescataron a vecinos, mientras las familias afectadas denunciaron la falta de limpieza y mantenimiento de los cauces.

Las intensas lluvias que afectaron a Mendoza provocaron una inundación en el barrio Viñas del Carril, en Corralitos, Guaymallén. El desborde de un canal de riego hizo que el agua ingresara a las viviendas y dejara muebles, vehículos y otras pertenencias bajo el agua. Bomberos trabajan en el lugar y rescataron a 10 personas, entre ellas una mujer que había sido operada recientemente.

Mientras los equipos de emergencia asisten a los vecinos, algunas familias eran trasladadas al Polideportivo Nicolino Loche.

El operativo se concentró en las casas afectadas por el avance del agua.

La inundación afectó tanto el interior de las viviendas como los vehículos estacionados en el barrio.

Los residentes aseguraron que el problema no comenzó con la lluvia. Uno de los jóvenes que vive en el barrio contó que los canales ya estaban llenos cuando empezaron las precipitaciones y que el agua había llegado a las inmediaciones de las casas incluso cuando todavía no llovía en ese sector.

“Lo que más me duele es ver a mi mamá sacando agua dentro de la casa“, expresó.

El joven también denunció la presencia de basura y restos de cañas en el cauce. Según relató, semanas atrás se había producido un incendio en un terreno cercano y parte de la vegetación había quedado en el lugar. Para los vecinos, la falta de limpieza dificulta el escurrimiento del agua y agrava las consecuencias de las lluvias.

Otro residente reclamó la presencia de personal de Irrigación y aseguró que habían presentado quejas y acercado videos para mostrar el estado del canal.

“Es un problema de Irrigación porque no se ha limpiado el canal“, sostuvo. También cuestionó que, según su testimonio, no había visto llegar a personal del organismo desde las primeras horas de la mañana.

“Todo lo que tenemos nos ha costado un montón y todo está abajo del agua“, entre lágrimas.

Los residentes aseguraron que ya habían solicitado que limpiaran el canal y retiraran las cañas acumuladas, pero afirmaron que no obtuvieron la respuesta esperada. Ahora piden que se revise el estado del cauce y se tomen medidas para evitar que vuelva a ocurrir.