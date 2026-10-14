La esquina de San Martín y Montevideo vuelve a cambiar: qué abrirá en ese lugar

En esa esquina del centro de Mendoza funcionaron una cafetería, una heladería y hasta una pizzería. Ahora, el espacio tendrá una nueva propuesta gastronómica.

La esquina de avenida San Martín y Montevideo, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, se prepara para una nueva etapa comercial.

El lugar es conocido por los mendocinos por su pasado comercial. Entre los negocios que funcionaron en esa intersección hubo una cafetería, una heladería y hasta una pizzería.

En octubre de 2025, la esquina volvió a ser noticia cuando se conoció que el inmueble había sido alquilado para un rubro diferente al de comidas y bebidas.

Pronto, la esquina volverá a tener un negocio gastronómico con la apertura de un cafetín. Así, el local sumará un nuevo capítulo a su historia comercial, después de haber albergado distintos negocios a lo largo de los años.

Todavía no se conocen detalles sobre el nombre del lugar ni cuándo abrirá sus puertas.

Un cafetín es un bar pequeño, con un ambiente informal y una propuesta centrada en el café y los encuentros cotidianos. Es un lugar para desayunar, hacer una pausa a media mañana, tomar algo por la tarde o reunirse con amigos.

Según el estilo del local, la oferta puede incluir café de distintas variedades, medialunas, pastelería, tostados y otras opciones sencillas para acompañar una bebida.

A diferencia de una cafetería de gran tamaño, suele tener un formato más íntimo y una dinámica ágil, pensada tanto para quienes quieren sentarse un rato como para quienes pasan a tomar algo antes de seguir con su día.