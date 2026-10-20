Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción en Las Heras: evitaron la cárcel

El exintendente y la exfuncionaria municipal reconocieron su responsabilidad en una maniobra de desvío de fondos públicos por unos $35,5 millones. Recibieron tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exfuncionaria municipal y diputada provincial suspendida Janina Ortiz, fueron condenados este martes tras declararse culpables en una causa por corrupción vinculada con el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, un procedimiento que permitió cerrar el proceso sin llegar a un debate oral y público. Tras una audiencia que se extendió durante varias horas en el Polo Judicial, ambos recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, por lo que no deberán cumplir la condena en la cárcel mientras se mantengan las condiciones establecidas por la Justicia.

Además, el fallo contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Ortiz, la condena también incluye el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en perjuicio de una empleada municipal.

De qué delitos fueron condenados Daniel Orozco y Janina Ortiz

La condena contra Orozco se relaciona con cuatro hechos de peculado doloso, una figura penal vinculada con la apropiación o utilización intencional de fondos públicos por parte de funcionarios que tienen la responsabilidad de administrarlos.

La investigación judicial determinó que, entre 2021 y 2023, se habría puesto en marcha un mecanismo para desviar alrededor de $35,5 millones del patrimonio municipal de Las Heras hacia la cooperativa Manos a la Obra.

De acuerdo con la pesquisa, en las maniobras habrían intervenido funcionarios y particulares. La Fiscalía de Delitos Económicos avanzó con la investigación hasta que Orozco y Ortiz aceptaron declararse culpables y acordaron las penas con los representantes del Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo fue impulsado por el fiscal Juan Ticheli y contó con la intervención de los fiscales jefes Alejandro Iturbide y Paula Quiroga, en función de que los acusados habían ocupado cargos públicos.

Por qué Orozco y Ortiz evitaron ir a la cárcel

El exintendente y la exfuncionaria recibieron tres años de prisión en suspenso, una modalidad que permite que la pena no se cumpla en prisión efectiva si se reúnen las condiciones previstas legalmente.

La condena establece que ambos no podrán volver a ejercer funciones públicas de manera perpetua. En caso de incumplir las condiciones que correspondan a la pena en suspenso, podrían perder ese beneficio y quedar expuestos a cumplir la condena en prisión, según lo que determine la Justicia.

La causa de la cooperativa Manos a la Obra

El expediente, conocido públicamente como la causa de la “Cooperativa Fantasma”, tomó relevancia en 2023, durante la campaña electoral, tras la difusión de audios atribuidos a Osvaldo Oyhenart, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Políticas Sociales de la comuna.

La investigación buscó establecer cómo se administraban los recursos municipales y si se habían utilizado mecanismos irregulares para desviar dinero público hacia la cooperativa.

Según la acusación, las maniobras investigadas habrían tenido como finalidad obtener fondos de la Municipalidad de Las Heras en perjuicio de las arcas comunales.

La causa también alcanzó a otros exfuncionarios y particulares, cuyas situaciones procesales continúan por separado.

Más allá de las condenas de Orozco y Ortiz, el expediente mantiene a otros imputados por su presunta participación en las maniobras investigadas.

Entre ellos se encuentran Osvaldo Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi, el contador Daniel Herrera, el exjefe de Licencias de Conducir Hernán Mostaccio y el expresidente de la cooperativa y empleado municipal Adrián Pérez.

En noviembre de 2025, la Fiscalía de Instrucción N.º 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos dividió las imputaciones según si las conductas atribuidas eran dolosas —intencionales— o culposas —negligentes—.

En ese marco, otros involucrados fueron alcanzados por una calificación de peculado culposo y, según la información del expediente, accedieron a una resolución vinculada con el pago de $62 millones. Entre ellos figuran Mauro Homan, Mauricio Valle, Diego Tolin, Leandro Tassi, Patricia Díaz y Carlos Nofal.