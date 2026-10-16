Limpiaron el canal que inundó Viñas del Carril y obligó a evacuar a 16 familias en Mendoza

Después de años de reclamos, el Departamento General de Irrigación comenzó a retirar la basura acumulada en el canal Tulumaya, cuyo desborde anegó viviendas y arrastró residuos cloacales. Los vecinos aseguran que hacía cerca de 20 años que no se realizaba una limpieza de esta magnitud.

Después de la inundación que afectó a Viñas del Carril, en la zona de Puente de Hierro, comenzaron los trabajos de limpieza del canal Tulumaya. Las tareas, a cargo del Departamento General de Irrigación, buscan retirar los residuos y el barro acumulados en el cauce, que días atrás se desbordó y provocó que el agua ingresara en las viviendas. El episodio dejó a 16 familias evacuadas y expuso las consecuencias de la falta de mantenimiento denunciada por los vecinos desde hace años.

Los operarios comenzaron a trabajar con maquinaria pesada para retirar la basura acumulada y mejorar la circulación del agua. Según lo informado en el lugar, las tareas se extendieron durante la jornada y continuarán en el tramo que todavía resta limpiar.

Un vecino explicó que los trabajos avanzaron desde el sector de calle Sáenz Peña y destacó la intervención de los equipos enviados para despejar el cauce y retirar el barro.

La limpieza también apunta a mejorar el drenaje de los zanjones cercanos, que se encuentran obstruidos y contribuyen a que el agua se acumule cuando se registran lluvias intensas.

Sin embargo, los habitantes de la zona advirtieron que todavía queda trabajo por hacer. La cantidad de barro y residuos acumulados dificulta las tareas y obliga a continuar con el retiro de los materiales para evitar que vuelvan a ingresar a las calles y las viviendas.

Los vecinos aseguran que hacía 20 años que no limpiaban el canal

El inicio de las tareas representa una respuesta a un reclamo que, según los residentes, lleva décadas sin una solución definitiva. Los vecinos sostienen que hacía aproximadamente 20 años que no se realizaba una limpieza de estas características en el canal. También señalaron que los problemas de anegamiento se repiten cuando las precipitaciones son intensas y que la acumulación de basura, plásticos y vegetación dificulta el escurrimiento del agua.

El desborde reciente agravó la situación: el agua ingresó en las casas y arrastró desechos cloacales, lo que generó preocupación por las condiciones sanitarias. Algunos residentes describieron las dificultades para utilizar los baños y la necesidad de extremar los cuidados ante la contaminación.

Aunque el nivel del agua descendió y las familias pudieron regresar a sus hogares, el barro, la humedad y los daños en las paredes y los patios siguen siendo parte de las consecuencias de la inundación.

La inundación obligó a evacuar a 16 familias

El episodio ocurrió tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 13 de octubre. El desborde del canal Tulumaya provocó el anegamiento de calles y viviendas en Viñas del Carril, por lo que 16 familias debieron ser evacuadas.

Las personas afectadas fueron trasladadas al polideportivo Nicolino Locche, en Guaymallén. Con el descenso del agua, todas pudieron regresar a sus casas, aunque varias viviendas quedaron afectadas por la humedad, el barro y los residuos que ingresaron durante la emergencia.

La limpieza del canal busca reducir los obstáculos que dificultan el drenaje. De todos modos, los vecinos advierten que todavía quedan sectores por intervenir y reclaman una solución sostenida para evitar que la situación se repita ante nuevas tormentas.

Viñas del Carril: el conflicto entre Maipú y Guaymallén

La inundación también volvió a poner en primer plano un problema que los habitantes del barrio denuncian desde hace tiempo: la falta de claridad sobre qué municipio debe hacerse cargo de los servicios y las necesidades de la zona.

Viñas del Carril está ubicado geográficamente en Maipú, pero los vecinos aseguran que pagan tasas municipales a Guaymallén. Según los reclamos difundidos, Maipú sostiene que el barrio no está formalmente asentado y que se encuentra en una situación administrativa sin resolver. Desde Guaymallén, en tanto, afirman que el sector corresponde a Maipú.

En medio de esa disputa, los residentes denuncian que, cuando necesitan respuestas por problemas de infraestructura o servicios, son derivados de una comuna a la otra sin obtener soluciones concretas.