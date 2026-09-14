Fuerte choque en Guaymallén: el conductor manejaba ebrio y quedó detenido

El choque ocurrió durante la mañana en la esquina de Lamadrid y Paso de los Patos, en Guaymallén. Dos vehículos impactaron, varias personas fueron asistidas y el conductor de un Peugeot quedó detenido luego de dar 1,90 de alcoholemia.

Un siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la esquina de Lamadrid y Paso de los Patos. Dos vehículos chocaron y varias personas resultaron heridas. El conductor de uno de los autos quedó detenido tras dar 1,90 en el test de alcoholemia.

El accidente se produjo aproximadamente media hora antes del móvil en vivo, cuando comenzaba a amanecer, en la intersección de Lamadrid y Paso de los Patos, en Guaymallén.

Según la reconstrucción realizada en el lugar, un Citroën blanco circulaba por Lamadrid de oeste a este, mientras que un Peugeot gris avanzaba por Paso de los Patos de norte a sur. Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron.

El conductor del Peugeot viajaba acompañado por otras cuatro personas. Tras el choque, algunos ocupantes fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que otros se retiraron del lugar. Una de las mujeres habría abandonado la zona con un corte en el rostro y en estado de shock.

La conductora del Citroën también fue asistida por el SEC y permanecía en una ambulancia mientras se evaluaba su estado.

Alcoholemia de 1,90

Uno de los datos más relevantes del accidente fue el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor del Peugeot, que habría arrojado 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre quedó detenido luego del resultado positivo. En Mendoza, el límite permitido para los conductores particulares es de 0,5 gramos por litro.

Paso de los Patos permanece cortado

Como consecuencia del choque, Paso de los Patos quedó completamente cortado en la zona del accidente.

Además, quienes circulaban por Lamadrid podían encontrarse con media calzada afectada, por lo que se recomendaba circular con precaución mientras trabajaban en el lugar los equipos de emergencia.

Vecinos y quienes transitan habitualmente por esta intersección señalaron además las dificultades de visibilidad y circulación que presenta el cruce y reclamaron la instalación de un semáforo.

La situación generó importantes demoras durante las primeras horas de la mañana.