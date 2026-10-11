Discutió con su expareja y la golpeó: lo detuvieron en Las Heras

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio Dorrego. La Policía intervino tras un llamado al 911 y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada del sábado en Las Heras, acusado de golpear a su expareja tras una discusión.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Dorrego y tomó intervención la Policía de Mendoza luego de un llamado al 911.

Tras recibir la alerta, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) hasta el domicilio, donde constataron lo ocurrido.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el hombre fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N.º 2, que interviene en la causa.