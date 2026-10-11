Cronograma de La Garrafa en tu Barrio de esta semana: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 13 al 17 de octubre

Martes 13

Guaymallén

El Bermejo. Plaza del Barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 9.

El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón. Posta Sanitaria. Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.30.

Luján

Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte. Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrio. A las 12.30.

San Rafael

Las Paredes. Aéreo Club. A las 9.

Las Heras

Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 9.30.

El Resguardo. Cancha del barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A. Casa 21. A las 11.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.30.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.30.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

La Paz

Boggero. Barrio Boggero. Independencia y Mitre. A las 9

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.30.

Las Chacritas. Zeballos. A las 11.

Miércoles 14

San Carlos

Pareditas. Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 9.30.

Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.

Pareditas. El Paramillo. A las 11.

Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.

Luján

Anchoris. Entrada a finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Meltequi. A las 10.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 11.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 12.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Formosa s/n. A las 9.

Ciudad. Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

San Rafael

Ciudad. La Isla. Amapola 719. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Calle 4 ½ y Callejón Ortega. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

Las Heras

El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Resguardo. CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Maipú

Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Jueves 15

Guaymallén

Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.

Los Corralitos. Barrio Mori. Manzana A. Casa 3. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Playón La Arboleda. A las 10.

La Arboleda. Barrio El Progreso. A las 11.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

San Francisco. Barrio Lagunas de Bartolucci. A las 9.30.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 10.30.

Alto del Olvido. General Acha y San Martín. A las 11.

La Palmera. Arenales y 9 de Julio. A las 11.30.

La Palmera. 9 de Julio y San Martín. A las 12.

San Rafael

Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 9.

Viernes 16

Las Heras

El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 9.30.

El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Eilio Coni. A las 10.30.

El Resguardo. Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 9.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 10.

12 de Octubre. Barrio Don Humberto. Al lado cancha de Viña Fundación. Km 1007.A las 10.30.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 11.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa A las 11.15.

San Martín

Chivilcoy. Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.

Montecaseros. Barrios Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Santa Cruz y La Pebeta. A la 8.30.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 10.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 11.

Costa de Araujo. Eva Perón y Circunvalación. A las 11.30.

Costa de Araujo. Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 12.

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad. Escuela Adventista. Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Sábado 17

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2