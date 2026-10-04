Cómo funcionarán los tótems meteorológicos que lanzarán alertas de Defensa Civil ante la llegada del Súper Niño

Los 14 tótems instalados en distintos puntos de Godoy Cruz incorporaron un sistema que permite mostrar alertas meteorológicas oficiales y advertir a los vecinos sobre fenómenos como Zonda, tormentas, vientos fuertes y granizo.

Godoy Cruz cuenta con 14 tótems inteligentes distribuidos en distintos puntos del departamento. Los dispositivos brindan información meteorológica y ambiental y ahora también incorporaron un sistema de alertas para advertir a los vecinos cuando se registra un fenómeno climático que afecta a la zona.

La nueva función se integró con la aplicación provincial Mendoza por Mí y con el Sistema de Alerta Temprana. De esta manera, cuando se emite una alerta para Godoy Cruz, los carteles modifican la información que muestran y pasan a un estado de alerta.

Según explicó Diego Rivera, director de Innovación, en esos casos los tótems indicarán en la parte inferior el fenómeno meteorológico que fue informado y mostrarán el color correspondiente al nivel de alerta.

“Cuando se declare una alerta que afecte a Godoy Cruz puntualmente, los carteles van a cambiar, van a ponerse en estado de alerta y en el pie van a indicar la alerta climatológica que se está anunciando”, explicó Rivera.

En condiciones normales, los dispositivos están conectados con información del Servicio Meteorológico Nacional y muestran distintos datos útiles para quienes circulan por el departamento.

Entre ellos se encuentran:

Pronóstico del tiempo.

Hora.

Temperatura.

Humedad.

Calidad del aire.

Radiación ultravioleta.

Recomendaciones vinculadas a la exposición a los rayos UV.

La información sobre radiación ultravioleta busca advertir a los vecinos sobre el nivel de exposición y las medidas de protección recomendadas.

La incorporación del sistema permite que los tótems cambien su funcionamiento habitual cuando existe una alerta meteorológica.

Por el momento, el municipio logró replicar en los dispositivos la alerta por viento Zonda. También está previsto incorporar otros fenómenos, como tormentas fuertes, vientos intensos y caída de granizo, de acuerdo con las alertas emitidas por los organismos especializados en contingencias climáticas.

“En estado de alerta da el color de la alerta. Hasta ahora está previsto Zonda, que es la única que hemos podido replicar. Después tenemos tormentas fuertes, vientos fuertes, caída de granizo”, detalló Rivera.

La herramienta busca que la información sobre las condiciones meteorológicas esté disponible en espacios públicos y que los vecinos puedan conocer con anticipación si existe una situación de riesgo en el departamento.