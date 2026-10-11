Choque fatal en Mendoza: murió un joven de 24 años y uno de los autos terminó dentro de una casa

Un joven de 24 años murió en un choque de dos autos Viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol que volcó tras el impacto, mientras que el otro vehículo terminó dentro de una vivienda. Los conductores resultaron heridos.

Un joven de 24 años murió este sábado por la noche en un accidente vial en San Rafael. El choque involucró a dos automóviles: uno volcó sobre la calzada y el otro terminó dentro de una vivienda. Los conductores de ambos vehículos sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21.45 horas en la intersección de las calles Las Malvinas y Callao.

Según fuentes policiales, un Volkswagen Gol circulaba de sur a norte por Callao, mientras que un Suzuki Swift avanzaba de este a oeste por Las Malvinas. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron.

Tras el impacto, el Volkswagen Gol volcó y quedó con las ruedas hacia arriba sobre la calzada. En tanto, el Suzuki Swift terminó dentro de una propiedad particular.

La víctima viajaba como acompañante en el Volkswagen Gol. El joven murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el choque.

Los conductores de los dos vehículos recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego fueron trasladados al Hospital Schestakow.

El conductor del Suzuki Swift sufrió politraumatismos en el tórax. Por su parte, quien manejaba el Volkswagen Gol presentó un traumatismo craneoencefálico y perdió el conocimiento, posteriormente lo recuperó.

La causa quedó bajo investigación por averiguación de homicidio culposo. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.