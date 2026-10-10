Acceso Este: avanzan las obras y habrá cambios en la circulación del tránsito

Las obras sobre la Ruta Provincial 22 incluyen la repavimentación de calzadas, la construcción de una tercera trocha y nuevos puentes. En Maipú, los vehículos que circulan por la colectora Norte serán desviados hacia la Sur para permitir los trabajos.

Las obras sobre el Acceso Este avanzan en distintos tramos de Guaymallén y Maipú, con trabajos de asfaltado, preparación de terrenos y construcción de nuevas estructuras viales.

Para continuar con las intervenciones, se implementará un cambio en la circulación vehicular en el sector de Maipú, donde el tránsito será trasladado a la colectora Sur.

La medida permitirá liberar la mano Norte del corredor para avanzar con las obras estructurales. El objetivo es mantener la circulación mientras se trabaja en uno de los principales accesos a Mendoza.

En el tramo de Maipú, los vehículos que habitualmente circulan por la colectora Norte deberán hacerlo por la colectora Sur. El cambio requiere adecuar los accesos para que el tránsito pueda pasar de un margen al otro sin generar mayores complicaciones.

Por ese motivo, se realizan tareas de repavimentación y acondicionamiento del asfalto en los ingresos y egresos de la intersección con la Ruta Provincial 50. Estos trabajos son necesarios para facilitar las maniobras y mejorar las condiciones de circulación durante el desvío.

En Guaymallén, uno de los frentes de obra se encuentra entre las calles Arturo González y Tirasso. Allí ya se terminó la base de la tercera trocha y los trabajos se preparan para colocar la segunda capa de asfalto, de cinco centímetros de espesor.

Esta etapa permitirá avanzar con la pavimentación de la nueva trocha, que forma parte de las intervenciones previstas para ampliar la capacidad vial del corredor.

En el tramo comprendido entre Tirasso y Sarmiento, las tareas se concentran en las laterales de la bajada ubicada a la altura de calle Urquiza. Los trabajos se desarrollan tanto en el costado Norte como en el Sur para disponer del espacio necesario para continuar con las intervenciones.

Además, en las inmediaciones del puente Tirasso se construyen terraplenes y se realizan excavaciones y trabajos de preparación de bases subestabilizadas.

Estas tareas permitirán avanzar con la construcción de la tercera trocha y de los nuevos puentes previstos en este sector del Acceso Este.