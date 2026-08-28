Horóscopo del fin de semana: estos signos recibirán una confesión amorosa que los dejará sin palabras

El último fin de semana de agosto llega con emociones intensas, conversaciones pendientes y sentimientos que ya no podrán seguir ocultándose. La influencia de la Luna y Venus favorece los encuentros y, para algunos signos, puede llegar una confesión amorosa completamente inesperada.

El horóscopo del fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de agosto llega después de una semana marcada por la Luna llena y el eclipse lunar parcial en Piscis. Este movimiento deja al descubierto emociones que durante mucho tiempo pudieron permanecer en silencio.

El cielo invita a hablar de lo que se siente y a dejar de lado algunas dudas. Para quienes están esperando una señal de una persona especial, el fin de semana puede traer una respuesta.

Además, Venus en Libra favorece los vínculos, el acercamiento y la búsqueda de armonía en las relaciones. En este contexto, hay cuatro signos que podrían escuchar palabras que llevaban mucho tiempo esperando.

Signo por signo

Virgo

Virgo comienza el fin de semana con una energía especialmente favorable para las conversaciones importantes.

Después de varios días de análisis y dudas, una persona puede finalmente decidirse a hablar. Puede tratarse de alguien cercano que hasta ahora había mantenido sus sentimientos en reserva.

Si estás soltero, prestá atención a alguien que últimamente busca cualquier excusa para acercarse.

Libra

Venus, regente de Libra, continúa en este signo y convierte al fin de semana en uno de los momentos más románticos del período.

Una persona podría dejar de lado las indirectas y hablar con absoluta claridad. Para algunos librianos, puede ser el comienzo de una relación; para otros, la confirmación de que un sentimiento es correspondido.

Alguien podría decirte finalmente lo que siente por vos.

Escorpio

Escorpio suele necesitar tiempo para confiar, pero este fin de semana puede encontrarse frente a una situación imposible de ignorar.

Una persona que venía dando señales contradictorias podría finalmente revelar sus verdaderas intenciones. La confesión puede llegar a través de un mensaje o durante un encuentro inesperado.

No intentes analizar cada palabra. Escuchá lo que la otra persona tiene para decir.

Piscis

Piscis viene de atravesar una Luna llena y un eclipse lunar en su signo, una combinación que, desde la astrología, pone las emociones y los vínculos bajo los reflectores.

Durante el fin de semana, aquello que estaba guardado puede finalmente salir a la luz.

Lo importante será no confundir nostalgia con una oportunidad real.

Alguien podría revelar un sentimiento que mantuvo oculto durante mucho tiempo.

Sagitario

El amor puede aparecer cuando menos lo esperás. Una salida o reunión podría acercarte a alguien con quien existe una química evidente.

Consejo: no rechaces una invitación por pura comodidad.

Capricornio

El fin de semana invita a bajar las defensas.

Alguien puede demostrarte que está dispuesto a acompañarte más de lo que pensabas. Permitite recibir afecto.

Acuario

Una conversación aparentemente casual puede terminar revelando una intención romántica.

Consejo: no interpretes como amistad todo acercamiento.

Aries

La pasión aumenta, pero también la necesidad de tener respuestas. Una persona puede sorprenderte con una actitud más cariñosa.

Disfrutá el momento sin presionar.

Tauro

Un encuentro puede despertar sentimientos que creías superados. Si estás en pareja, puede haber una conversación muy necesaria.

Consejo: hablá desde la honestidad.

Géminis

Los mensajes tendrán un papel importante.

Alguien podría buscarte después de varios días de silencio. Antes de responder, preguntate qué querés realmente.

Cáncer

El fin de semana favorece la intimidad y las conversaciones profundas. Una persona cercana puede animarse a mostrar su lado más sensible.

Consejo: no tengas miedo de expresar lo que sentís.

Leo

Puede haber coqueteo, atracción y una invitación inesperada. Si estás soltero, una nueva persona puede despertar tu interés.

Consejo: dejá que las cosas avancen sin intentar controlar el resultado.