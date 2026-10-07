Cuidado con lo que decís: un comentario puede traerte problemas, según los astros

Hay comentarios que parecen inofensivos cuando los decís, pero pueden tener otra repercusión cuando llegan a oídos de la persona equivocada. Este miércoles 7 de octubre, algunos signos podrían verse involucrados en una conversación que termine generando una discusión, un malentendido o incluso un problema que no tenían previsto.

La astrología de este día pone especial atención en la manera de comunicarse. Mercurio y Venus están en Escorpio, mientras Venus continúa retrógrado. Además, permanece activa una cuadratura entre Plutón y Mercurio, un aspecto que en la interpretación astrológica puede llevar las conversaciones hacia temas sensibles, secretos o cuestiones que habían quedado sin resolver.

La Luna, por su parte, transita Virgo y está en fase menguante, por lo que el consejo para todos los signos es revisar lo que van a decir antes de soltarlo.

Libra

Podrías quedar en el medio de una conversación que inicialmente no tenía nada que ver con vos. Alguien puede contarte algo privado, pedirte una opinión o hacerte una pregunta esperando que seas completamente sincero.

El problema es que tu respuesta podría llegar más lejos de lo que imaginás. Si te preguntan qué pensás sobre otra persona, elegí con cuidado las palabras. No necesitás mentir, pero tampoco tenés que decir todo lo que sabés.

El consejo: si la información no te pertenece, no la compartas.

Escorpio

Este es uno de los signos que más debería cuidar lo que dice. Mercurio y Venus están transitando tu signo y Venus se encuentra retrógrado, mientras que Plutón mantiene una tensión con Mercurio.

Podrías tener ganas de decir algo que venís guardando hace tiempo. Incluso puede sentirse como el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa. Sin embargo, una verdad dicha con enojo puede terminar provocando una reacción que después sea difícil de controlar.

El consejo: antes de hablar, preguntate si querés resolver el problema o simplemente descargar lo que sentís.

Sagitario

Una conversación cotidiana puede terminar llevándote a un terreno que no esperabas. Alguien podría hacer un comentario sobre una persona conocida y vos podrías aportar un dato que sabés.

No necesariamente tenés malas intenciones, pero ese dato puede cambiar por completo la conversación. Si no estás seguro de que la otra persona deba saberlo, guardátelo.

El consejo: no conviertas una charla casual en una revelación innecesaria.

Capricornio

Podrías decir algo en el trabajo o frente a personas con las que tenés una relación profesional y después arrepentirte. Una crítica, una opinión sobre un compañero o un comentario sobre una decisión pueden ser interpretados de una manera diferente.

La clave estará en no hablar en caliente. Si hay algo que realmente necesitás plantear, buscá el momento adecuado y hablá directamente con quien corresponde.

El consejo: evitá hacer críticas delante de personas que no necesitan escucharlas.

Acuario

Hay posibilidades de que una conversación por mensaje se malinterprete. Un texto que para vos tiene un tono completamente normal puede ser recibido como una provocación o una crítica.

No intentes solucionar una discusión importante con frases cortas o respuestas impulsivas. Si notás que la conversación se está poniendo rara, es mejor frenarla y retomarla cuando ambos estén más tranquilos.

El consejo: si algo puede entenderse de dos maneras, explicalo antes de que se convierta en un problema.

Piscis

Podrías enterarte de algo que te sorprenda y tener la necesidad inmediata de contárselo a alguien. Pero no todo lo que descubrís necesita ser compartido.

Especialmente si se trata de una situación familiar, una relación o un secreto que otra persona te confió. Una indiscreción pequeña puede terminar afectando una relación que para vos es importante.

El consejo: no cuentes una información solo porque sentís que necesitás hablar de ella.

Aries

Tu impulso puede jugarte en contra. Si alguien te provoca, te cuestiona o hace un comentario que no te gusta, podrías responder rápidamente y decir algo mucho más fuerte de lo que pretendías.

Después puede ser difícil volver atrás. La mejor estrategia será no entrar en una discusión solamente porque sentís que tenés que defenderte.

El consejo: no respondas inmediatamente cuando algo te moleste.

Tauro

Una conversación relacionada con dinero podría ponerse incómoda. Puede aparecer una discusión sobre una deuda, un gasto compartido, un préstamo o una cuestión que uno de los dos considera pendiente.

Intentá separar el problema económico de la relación personal. Si hablás desde el enojo, una cuestión de plata puede terminar convirtiéndose en un conflicto mucho más grande.

El consejo: hablá de números concretos y evitá sacar viejas cuentas durante la discusión.

Géminis

Tenés facilidad para mantener una conversación y encontrar rápidamente qué decir, pero hoy esa habilidad puede jugarte en contra. Podrías contar una anécdota o hacer un comentario sin imaginar que alguien se lo va a tomar personalmente.

También puede aparecer la tentación de contar algo que sabés para quedar en una mejor posición frente a otra persona.

El consejo: no necesitás demostrar que sabés más que los demás.

Cáncer

Una persona cercana puede preguntarte algo relacionado con una relación, un problema familiar o una decisión que tomó. Vas a querer ayudar, pero tu opinión podría ser más fuerte de lo que imaginás.

Si te piden un consejo, primero preguntá si realmente quieren escuchar tu opinión. A veces alguien necesita ser escuchado y no que le digan qué debería hacer.

El consejo: antes de dar un consejo, asegurate de que te lo estén pidiendo.

Leo

Podrías quedar involucrado en un comentario que empieza como una broma. El problema es que alguien puede no encontrarlo tan gracioso como vos.

Tené especial cuidado si hay varias personas presentes. Lo que entre amigos puede parecer una cargada sin importancia, en otro contexto puede sentirse como una exposición innecesaria.

El consejo: evitá hacer bromas sobre temas sensibles o personales.

Virgo

La Luna está en tu signo y puede hacer que estés mucho más pendiente de los detalles. Eso puede llevarte a notar cosas que otros pasan por alto y a querer señalar cada error.

Pero no todo necesita ser corregido. Un comentario que para vos es una observación lógica puede ser recibido como una crítica.

El consejo: elegí tus batallas y no señales cada cosa que te molesta.