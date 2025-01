El peinado que vuelve del pasado, el “Hair flip”

El 2025 está marcando el regreso de una de las tendencias más icónicas del mundo del estilismo: el hair flip. Lejos de los cabellos ultralacios o las ondas definidas, este peinado es una mezcla perfecta entre volumen y movimiento, con un toque de despreocupada elegancia que lo hace tan atractivo. Grandes estrellas como Zendaya y Jennifer López han sido grandes defensoras de esta tendencia, llevando este look a las alfombras rojas y en su vida diaria con una actitud chic y sofisticada.

Un estilo que trasciende el tiempo

El hair flip, como su nombre lo indica, consiste en darle un giro a las puntas del cabello, creando un movimiento natural que aporta volumen sin llegar a ser demasiado estilizado. Su origen se remonta a los años 90, cuando lo popularizaron íconos de la cultura pop como Cindy Crawford y Jennifer Aniston. Sin embargo, en 2025, el hair flip ha vuelto con fuerza, adaptado a los tiempos actuales para convertirse en un estilo versátil que se adapta a cualquier tipo de cabello, desde el lacio hasta con más rulos.

Este peinado tiene la capacidad de ser tanto elegante como casual. ¿La clave? La naturalidad. Es un look que no requiere una perfección pulida, sino más bien un toque de frescura y dinamismo. Además, resulta ideal para cualquier ocasión, desde un día en la oficina hasta una noche de fiesta. Las celebridades lo están usando tanto en eventos formales como en sus momentos más relajados, mostrando que el hair flip puede ser tan sofisticado como sencillo.

Inspiración de las grandes estrellas

Zendaya, conocida por su capacidad para reinventar cualquier tendencia, es una de las principales embajadoras del hair flip. La actriz y cantante ha adoptado este estilo en múltiples ocasiones, tanto en alfombras rojas como en su día a día, logrando un look elegante y despreocupado. Su interpretación del de este estilo se caracteriza por un volumen bien trabajado en la raíz, y un movimiento ligero de las puntas, lo que resulta en un peinado moderno y juvenil.

Por otro lado, Jennifer López es otro gran referente de este peinado. Con su característico estilo glamoroso, JLo ha utilizado el hair flip para aportar volumen a su melena, creando un efecto de movimiento que enmarca perfectamente su rostro. Con su largo cabello, JLo demuestra que este peinado es adecuado para todo tipo de texturas y longitudes, algo que lo hace aún más popular y accesible para todas.

Cómo recrear el hair flip en casa

El hair flip es un peinado fácil de lograr, pero requiere algunos trucos para hacerlo lucir perfecto. Aquí te dejamos algunos pasos básicos para conseguir este look sin importar el tipo de cabello que tengas:

Preparación del cabello: Comenzá lavando y secando tu pelo como de costumbre. Si ienes el cabello lacio, asegúrate de usar un producto que aporte volumen. Para quienes tienen cabello ondulado, es recomendable usar un spray texturizante que ayude a darle forma sin perder la naturalidad del cabello.

Secado con cabeza abajo: Para crear el volumen necesario, secá tu cabello inclinando la cabeza hacia abajo. Esto aportará la base para ese efecto de movimiento en las puntas.

Uso de un secador o plancha: Si buscás un resultado más duradero, utilizá un secador o una plancha para darle forma a las puntas. Coloca el calor hacia las puntas y, con un giro sutil, haz que se volteen hacia afuera.

Fijación ligera: Terminá el look con un spray de fijación ligera. Es importante no abusar del producto para no perder la textura fluida del peinado.

Toques finales: Si tenés el cabello con ondas, podés dejar algunas puntas más definidas para darle un toque más estructurado. Si tu pelo es lacio, podés añadir un poco de mousse para incrementar el volumen y conseguir el efecto de un hair flip más marcado.

Un look para todos

El regreso del hair flip en 2025 demuestra que la belleza no se trata de seguir reglas estrictas, sino de adaptar las tendencias a nuestras propias características. Con un poco de práctica y los productos adecuados, este peinado puede convertirse en tu nuevo “must” sin importar el estilo de cabello. Atrevete a darle un giro a tu estilo, y dejá que las puntas de tu pelo hablen por vos.