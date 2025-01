Cande Tinelli, ¿Separada de Coti Sorokin?

Al parecer no todas son rosas en la familia Tinelli. Como en todos lados los desencuentros y separaciones se dan, sólo que el eco se multiplica al ser figuras públicas. En este sentido, al parecer, el matrimonio de Cande Tinelli y Coti Sorokin habría llegado a su fin, a un año apenas de su casamiento. Según expuso el periodista de espectáculos Ángel de Brito, en su programa LAM, la pareja decidió que era momento de seguir por caminos separados, y principalmente porque Lelé (Candela) ya no toleraría más las actitudes controladoras del cantante.

Su separación coincide y se da justo en pleno momento en que se habla de una supuesta ruptura de Marcelo (Tinelli) con Milett Figueroa, y a donde se habla de una nueva novia. Siendo una primicia que arrojó también de Brito, ya no habría retorno en esta pareja y Pepe Ochoa contó todo. “Cande cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes (las de Coti), que era controlador, muy celoso y que ella no quería estar más en una relación así de tóxica”, confesó el panelista respecto a la polémica que involucra a la cantante. No obstante, Ángel contó que hace unos días estuvo junto a ellos en Punta del Este, que primero los vio juntos y luego no. Eso llamó mucho su atención, al igual que la crisis que casi los separa antes de su boda y que luego terminaron confirmando.

“Los vi hace poco a ambos, pero no estaban juntos. Estaba cada uno medio en la suya. Estamos hablando de Cande Tinelli y Coti Sorokin, quienes hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él”, terminó de confirmar el periodista de espectáculos. Entre las actitudes enumeradas que habrían molestado a Cande de Coti se encuentran el continuo “control”, “toxicidad” y “persecución” sobre sus movimientos.

¿Qué habría dicho Cande sobre Sorokin en su anterior separación?

La entrevista a la que se refería Ángel de Brito fue aquella que brindó Cande Tinelli hace un año, en los meses previos a anunciar su casamiento. Allí reveló que estaba soltera: “Sí, estoy soltera. Sin idas y vueltas. La verdad es que él siempre quiere quedar bien parado y no es tan así. Pero estoy bien, estoy tranquila y le deseo lo mejor siempre. Y yo la verdad que volví a ser yo en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no los podía hacer. También con mi familia y momentos sola. Me siento libre”.

“Me parece que está bueno hablar de esto para que la gente entienda que a veces las mujeres dejamos de ser, para que el otro no se enoje, porque el otro no te deja subir fotos en las que se te vea nada… Que la ropa, que si alguien te comenta algo…”, analizó.

Básicamente que te quieren transformar cuando ya te conocieron de una manera. Me parece que está bueno trasmitirle eso a las mujeres, que sean ellas mismas siempre y que si el otro no te acepta como sos, esa persona no va”, cerró enojada en aquel entonces. Sin embargo, tiempo después hubo reconciliación y boda.

Ahora, el tiempo dirá si la pareja podrá superar esta nueva crisis.