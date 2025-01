A lo “Venganiela”: Jenifer busca revancha en ‘Gran Hermano’

Jenifer Lauría volvió a ‘Gran Hermano’ con los tapones de punta y buscando venganza. “Prometí venganza y quiero cumplir. Mi foco es Nano y lo quiero sacar a él. Pelearnos entre mujeres por un chabón me parece que no va”, aclaró la morocha este martes ante las cámaras.

Así como en su momento Daniela volvió a la casa para vengarse de Thiago y así nació el apodo “Venganiela”, Jenifer regresó al programa con el mismo mood. Mientras, Giuliano Vaschetto intenta reconquistarla haciendo como si nada hubiera pasado.

El santafesino le aseguró a Jeni que “todo lo que hizo en el juego fue porque la eliminaron a ella”, y la reingresante le señaló varias veces que “no se lo notó mal” al estar con “su amiga”, Chiara Mancuso.

Además, Jenifer aseguró que se sintió más traicionada por Ulises Apóstolo que por Brian Alberto; a lo que Nano contestó que “es capaz de dejar su grupo por ella”.

Además, la morocha se dio el gusto de decir que “sintió mala vibra” cuando entró a la casa, en clara alusión a Chiara.

“No lo disimula. Si no le gusta, bueno, está la puerta giratoria”, sentenció la ex de Centurión tras volver a la casa de ‘Gran Hermano‘. Sin embargo, aclaró que Chiara no es su objetivo a eliminar en la competencia.

