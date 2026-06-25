Tragedia en Venezuela: confirmaron 188 muertos tras los terremotos y Argentina enviará ayuda humanitaria

Los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron cientos de heridos, desaparecidos y edificios destruidos. El Gobierno de Javier Milei confirmó el envío de aviones, brigadistas, médicos y equipos de rescate.

Los terremotos en Venezuela continúan dejando un dramático saldo de víctimas y destrucción. Las autoridades venezolanas confirmaron que ya son 188 los muertos, mientras que 1.520 personas resultaron heridas tras los dos fuertes movimientos sísmicos registrados durante la noche del miércoles, que golpearon principalmente a Caracas y al estado de La Guaira. En paralelo, el Gobierno argentino anunció que enviará una importante misión de ayuda humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a los damnificados, en medio de una de las peores tragedias naturales que atravesó el país en los últimos años.

Los terremotos dejaron 188 muertos, cientos de desaparecidos y graves destrozos

El último balance oficial fue difundido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien informó que, además de los 188 fallecidos, permanecen 157 personas desaparecidas y alrededor de 200 continúan atrapadas bajo los escombros.

Las tareas de búsqueda continúan sin descanso entre edificios colapsados y viviendas destruidas, mientras los equipos de emergencia intentan localizar sobrevivientes. “Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos con vida“, expresó Rodríguez durante una conferencia de prensa.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural, donde además se registraron saqueos en comercios y viviendas afectadas por el colapso de numerosas estructuras.

Miles de familias quedaron afectadas por la catástrofe

Las autoridades venezolanas informaron que 2.927 familias resultaron damnificadas por los terremotos. En cuanto a la infraestructura, el Gobierno confirmó que al menos 250 edificios sufrieron daños severos o quedaron completamente destruidos, lo que obligó a evacuar numerosas zonas mientras continúan las inspecciones para determinar el riesgo de nuevos derrumbes.

Para centralizar la búsqueda de personas desaparecidas, el Gobierno habilitó una línea telefónica especial que complementa el sistema estatal VENApp, con el objetivo de agilizar los reportes de familiares que aún no lograron ubicar a sus seres queridos.

Argentina enviará ayuda humanitaria a Venezuela

Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que desplegará una misión de asistencia humanitaria hacia Venezuela.

Según informó la Casa Rosada, desde la Cancillería argentina se coordinó un operativo conjunto que incluirá personal especializado, equipamiento y aeronaves de las Fuerzas Armadas. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló que el envío incluirá:

Médicos emergentólogos , enfermeros, auxiliares y medicamentos.

, enfermeros, auxiliares y medicamentos. Una ambulancia totalmente equipada .

. Un avión Embraer de 40 plazas.

de 40 plazas. Un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina .

. Una aeronave de Aerolíneas Argentinas .

. Dos plantas potabilizadoras de agua operadas por efectivos del Ejército.

operadas por efectivos del Ejército. Especialistas en estructuras colapsadas y drones para tareas de búsqueda.

y drones para tareas de búsqueda. Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) , con perros entrenados del Ejército y de la Armada Argentina.

, con perros entrenados del Ejército y de la Armada Argentina. 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de climatización.

Desde el Ejecutivo señalaron que todas las áreas involucradas continuarán coordinando recursos para garantizar una asistencia rápida y efectiva.

A través de un comunicado oficial, el presidente Javier Milei expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y remarcó que la ayuda humanitaria trasciende las diferencias políticas entre ambos países. “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, indicó el documento oficial.

Además, el Gobierno expresó su reconocimiento hacia los equipos de rescate que trabajan desde el primer momento en las zonas más afectadas.

Continúan las tareas de rescate

Mientras el número de víctimas podría seguir aumentando, los organismos de emergencia mantienen un amplio operativo en Caracas y La Guaira, donde todavía existen sectores completamente destruidos y personas que permanecen desaparecidas.

Las autoridades venezolanas insistieron en que las próximas horas serán determinantes para localizar sobrevivientes entre los escombros y asistir a las miles de familias que perdieron sus hogares tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela.