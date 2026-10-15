Movistar cambia de manos en Argentina: qué trámite deben hacer los clientes para pasar a Tuenti

Más de seis millones de líneas móviles cambiarán de operador tras un acuerdo entre Telecom y Metrotel. Qué deben saber los usuarios de Movistar sobre la transición y qué pasará con sus celulares.

La telefonía móvil en Argentina tendrá un nuevo cambio: más de seis millones de líneas de Movistar pasarán a Metrotel, que utilizará la marca Tuenti para operar en el mercado masivo. La transferencia forma parte de las condiciones establecidas tras la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom y abre interrogantes sobre qué ocurrirá con los números de teléfono, los chips y los planes contratados hoy.

La operación fue aprobada por el directorio de Telecom Argentina el miércoles 14 de octubre, por un monto de US$450 millones, y contempla también activos de infraestructura y clientes de internet fijo. El traspaso se realizará de manera gradual, mientras se completan los acuerdos necesarios para implementar el cambio.

¿Qué trámite deben hacer los clientes de Movistar para pasar a Tuenti?

Los clientes incluidos en la transferencia no tendrán que iniciar un trámite de portabilidad para conservar su número de teléfono. La numeración y los contratos forman parte de los activos que pasarán a la nueva operadora.

El cambio se implementará de forma gradual y automática en los sistemas, sin necesidad de concurrir a una oficina ni de reemplazar el chip del teléfono. La migración comprendería a unos cuatro millones de clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros dos millones del interior del país.

Sin embargo, las empresas todavía deben informar los pasos concretos de la migración. Según la información difundida, los usuarios recibirán primero una comunicación de Movistar y posteriormente otra de Tuenti, con detalles sobre la transición.

Desde la compañía indicaron que el servicio continuará funcionando con normalidad mientras se concreta el cambio. Por eso, según lo informado, los clientes no deberían tener que realizar gestiones por su cuenta para conservar sus números.

¿Habrá que cambiar el chip de Movistar?

Una de las principales dudas está relacionada con la tarjeta SIM que utilizan los teléfonos. Por el momento, no hay una confirmación definitiva sobre si los usuarios deberán cambiar el chip. La documentación difundida sobre la operación contempla la transferencia de activos, incluida una cantidad de tarjetas SIM, pero no establece instrucciones individuales para todos los clientes.

Tampoco se comunicó un cronograma detallado que indique cuándo se realizará el cambio para cada línea o qué procedimiento deberá seguir cada usuario.

Movistar: ¿Qué pasará con el número, los planes y el saldo del celular?

El acuerdo prevé que los clientes transferidos conserven sus números de teléfono, contratos vigentes, condiciones comerciales, saldos prepagos sin utilizar y promociones activas.

Esto significa que el cambio de operador no debería implicar la pérdida del número ni la desaparición automática de las condiciones que cada usuario tiene contratadas.

Metrotel busca combinar distintas modalidades comerciales, con alternativas prepagas y abonos tradicionales. Sin embargo, todavía no se detalló una nueva oferta tarifaria para los usuarios transferidos ni se informó que todos deban pasar al esquema prepago que caracteriza a Tuenti.

¿Cuántos clientes de Movistar pasarán a Tuenti?

La operación contempla la transferencia de 6.005.425 líneas móviles, distribuidas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Del total, alrededor de cuatro millones corresponden al AMBA y otros dos millones al interior de Argentina.

Además, el paquete incluye 211.566 abonados de internet residencial, vinculados con servicios de línea fija en distintas localidades.

No todos los clientes de Movistar están alcanzados por la medida: el traspaso comprende la cartera y los activos específicos que Telecom debe ceder como condición regulatoria para avanzar con la compra de Telefónica Argentina.

Qué pasará con los clientes de Movistar que no pasen a Tuenti

La reestructuración no significa que todos los usuarios de Movistar pasarán necesariamente a Tuenti. La operación contempla el traspaso de una cartera específica de clientes y activos, mientras que otra parte permanecerá dentro del ecosistema de Telecom Argentina, que opera la marca Personal.

El alcance concreto de la migración dependerá de los usuarios incluidos en el paquete transferido a Metrotel.

Además, el acuerdo establece que Telecom no podrá realizar campañas para recuperar o captar nuevamente a los clientes cedidos. Esta condición busca preservar la cartera transferida y garantizar la estabilidad comercial de la nueva operadora.

¿Por qué Movistar transfiere clientes a Metrotel?

El cambio está relacionado con la adquisición de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, una operación acordada en febrero de 2025 por US$1.245 millones.

Para evitar una concentración excesiva del mercado de telecomunicaciones, las autoridades de competencia establecieron condiciones que obligaron a Telecom a desprenderse de una parte de los clientes y activos incorporados.

En ese contexto, Metrotel fue aprobado como comprador del paquete de líneas móviles y otros activos. La compañía pagará US$450 millones, más los impuestos correspondientes, según los términos informados.

La transferencia permitirá que Metrotel ingrese con mayor fuerza al mercado masivo de telefonía móvil, un segmento en el que hasta ahora su actividad estaba orientada principalmente a empresas y servicios de conectividad.

Cuándo comenzará la migración de Movistar a Tuenti

La transferencia se realizará de manera gradual y está previsto que comience en los próximos días, según la información difundida el 14 de octubre.

Los clientes alcanzados recibirán comunicaciones de Movistar y luego de Tuenti. Sin embargo, todavía no se publicó un calendario individual ni se precisaron todas las instrucciones técnicas que deberán seguir los usuarios.