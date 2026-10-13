Video: roció con nafta los surtidores y un auto e intentó provocar un incendio en una estación de servicio

El episodio ocurrió en una estación de servicio Shell del barrio Pompeya, en Merlo, provincia de Buenos Aires. El joven, de 20 años, derramó combustible en el playón y sobre un vehículo. Los empleados reaccionaron con matafuegos y evitaron que la situación terminara en un incendio.

Un joven de 20 años generó momentos de tensión en una estación de servicio de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, después de derramar nafta sobre los surtidores, el playón y un automóvil. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y obligó a los empleados a intervenir para evitar que el combustible provocara un incendio.

El episodio ocurrió en el barrio Pompeya, donde el sospechoso habría intentado iniciar el fuego luego de rociar con nafta distintos sectores del establecimiento y el vehículo de un cliente. Tras la intervención policial, el joven fue detenido y se iniciaron gestiones para una posible internación, según la información difundida sobre el caso.

Cómo fue el intento de incendio en la estación de servicio de Merlo

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el joven se acercó a uno de los playeros y le pidió que le vendiera nafta en un bidón. Después de conseguir el combustible, comenzó a derramarlo sobre el playón de la estación de servicio y un automóvil que estaba junto a los surtidores.

En ese momento, el propietario del vehículo contaba dinero sobre el capot para pagar la carga. El hombre también quedó alcanzado por el combustible que había arrojado el sospechoso.

La situación escaló cuando el joven abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Una mujer que estaba en el asiento del acompañante salió rápidamente del automóvil.

Luego, el sospechoso bajó, se acercó a uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Más tarde, regresó al vehículo y revisó sus pertenencias, aparentemente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.

Los empleados usaron matafuegos para evitar que se propagara el fuego

La reacción de los trabajadores fue clave para controlar la situación. Al advertir el peligro que representaba el combustible derramado, intervinieron con matafuegos para evitar que las llamas pudieran propagarse.

Las cámaras de seguridad registraron distintos momentos del episodio y permitieron reconstruir los movimientos del joven y la respuesta del personal de la estación.

Detuvieron al joven de 20 años en Merlo

Tras el incidente, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo llegaron al lugar y redujeron al sospechoso, identificado por sus iniciales como L.D.J.. En el procedimiento también intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

Según la información difundida, la causa fue caratulada como averiguación de ilícito y quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

Hasta el momento, no se informó que el episodio haya provocado un incendio de grandes dimensiones ni se precisó si alguna de las personas presentes sufrió lesiones.

De acuerdo con el parte oficial, el joven presenta problemas de salud mental. Después de su detención, comenzaron las gestiones para una posible internación, aunque no se confirmó si la medida llegó a concretarse.

Las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades deberán determinarse en el marco de la investigación judicial.