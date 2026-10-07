Mirtha Legrand volvió a su casa: recibió el alta médica tras 18 días internada

La conductora de 99 años dejó este martes el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. Continuará la recuperación en su domicilio antes de retomar sus actividades.

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes y regresó a su casa después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, continuará ahora con su recuperación en su domicilio, según informó oficialmente el centro de salud.

El alta fue confirmada mediante un parte firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. El comunicado indicó que Mirtha se retiró del establecimiento en su auto particular y acompañada por su familia.

“A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”, señaló el sanatorio.

Desde la institución también agradecieron, junto a la familia de la conductora, “el cariño y respeto” que recibió durante los días de internación.

Mirtha Legrand había ingresado nuevamente al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre, luego de atravesar un cuadro respiratorio. Esta fue su segunda internación durante ese mes.

En los últimos días, los partes médicos habían mostrado una evolución favorable. El lunes 5 de octubre, el sanatorio había informado que la conductora se encontraba en una habitación común y que continuaba avanzando en su rehabilitación kinesiológica.

El viernes 2 de octubre, además, el centro médico había señalado que Mirtha se encontraba en proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su casa.

Finalmente, el alta llegó este martes. Ahora continuará la recuperación en su casa y, de acuerdo con el parte médico, el objetivo es que pueda retomar sus actividades habituales.