Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: el Sanatorio Mater Dei confirmó avances clave en su rehabilitación

Crece el optimismo en torno al estado de salud de Mirtha Legrand. A más de dos semanas de su reingreso al Sanatorio Mater Dei por una neumopatía —cuadro por el que fue hospitalizada el pasado 18 de septiembre—, la institución porteña difundió este lunes 5 de octubre un parte médico que ratifica el rumbo positivo de su tratamiento.

La salud de Mirtha Legrand muestra señales cada vez más firmes de recuperación. Este lunes 5 de octubre, el Sanatorio Mater Dei dio a conocer un nuevo comunicado oficial en el que confirmó que la diva de 99 años continúa evolucionando de manera favorable de su cuadro de neumopatía. Instalada en una habitación común, la diva enfoca ahora todas sus energías en la rehabilitación kinesiológica para fortalecer sus músculos antes de recibir el ansiado alta médica y retornar a su hogar.

A diferencia del informe presentado el pasado viernes, donde se ponía el acento en la asistencia nutricional y clínica, el nuevo comunicado se centró de forma prioritaria en el fortalecimiento físico de la conductora.

Foco en la kinesiología y la cuenta regresiva para el alta

El parte médico compartido este mediodía trae tranquilidad a sus familiares y al público seguidor de la gran diva de la televisión argentina: “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido”, precisa el escrito firmado por las autoridades del centro de salud.

Esta etapa de recuperación kinésica resulta fundamental para afianzar la movilidad muscular de La Chiqui antes de definir su salida del sanatorio. Asimismo, desde la clínica informaron que, “de no mediar cambios” en su estado, la próxima actualización médica se dará a conocer el miércoles.

El tierno saludo de Juana Viale en televisión

Mientras la conductora de 99 años sigue atenta a la pantalla chica desde su habitación, su nieta Juana Viale volvió a ponerse al frente del clásico envío televisivo del fin de semana para reemplazarla.

Al iniciar la transmisión del sábado, Juana no dudó en dedicarle unas cálidas palabras frente a las cámaras: “No me voy a ir a sentarme sin antes mandarle un beso a mi abuelita, que nos está mirando por la tele en la clínica”, expresó con afecto.

Con la evolución respiratoria controlada y el esquema de kinesiología en plena marcha, la diva aguarda los últimos controles médicos para reencontrarse con su rutina y regresar a su departamento en la avenida del Libertador.