“El peor día de mi vida” iba a despedir a Messi pero su ex le rompió la entrada

Un joven que había pagado cientos de miles de pesos en reventa para ver el último partido de Lionel Messi en el Monumental terminó sin poder ingresar. Su relato se viralizó y puso en evidencia el riesgo de las entradas no oficiales y el impacto de las estafas en eventos masivos.

La despedida de Lionel Messi en el Monumental fue un acontecimiento único: más de 85.000 personas se reunieron para celebrar al capitán argentino en su último partido con la Selección. El evento combinó fútbol, música y un show tecnológico que quedará en la memoria colectiva. Sin embargo, no todos los que soñaban con estar presentes pudieron cumplirlo. Entre ellos, un hincha que se convirtió en protagonista de una historia que rápidamente se viralizó.

El joven había conseguido dos entradas en reventa, pagando alrededor de $800.000. Según relató en una transmisión de Azz Streaming, su exnovia le rompió los tickets en medio de una discusión y, al intentar ingresar, los controles marcaron que no eran válidos. “Es la peor noche de mi vida”, confesó frente a las cámaras, mientras explicaba que ella sí había logrado entrar y él quedó afuera.

La escena generó un fuerte impacto. Muchos usuarios se solidarizaron con el hincha, pero otros pusieron en duda su versión y señalaron que probablemente se trataba de entradas falsas. La ausencia de código QR y comprobantes digitales reforzó las sospechas de que había sido víctima de una estafa.

Para la despedida de Messi, la demanda fue descomunal: millones de fanáticos intentaron conseguir tickets, lo que convirtió al mercado paralelo en un terreno fértil para abusos y engaños. El caso expuso nuevamente el problema de la reventa de entradas en eventos masivos, donde los precios se disparan y los riesgos de fraude son altos.

Más allá de la anécdota, el episodio refleja la vulnerabilidad de los hinchas frente a un sistema que no logra frenar la especulación. Mientras Messi se despedía con un gol frente a Benín y un Monumental colmado de emoción, afuera quedaban historias de frustración, enojo y pérdidas económicas que también forman parte del fenómeno.

La viralización del relato del hincha dejó en claro que la pasión por el fútbol puede llevar a decisiones desesperadas, pero también que la falta de controles efectivos en la venta de entradas sigue siendo un problema recurrente en la Argentina. La despedida de Messi quedará en la memoria como una fiesta inolvidable, aunque para algunos se transformó en una amarga experiencia marcada por la decepción.