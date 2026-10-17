El papa León XIV recibió el alta médica: cómo sigue y qué pasa con su visita a la Argentina

El Pontífice permaneció cinco días internado en Roma tras una cirugía para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Tras recibir el alta, continuará su recuperación en el Vaticano, mientras crece la expectativa por su visita a la Argentina en noviembre.

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado, después de permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. Los análisis de sangre, la radiografía de tórax y la evaluación clínica indicaron que estaba en condiciones de dejar el hospital.

Tras la intervención, el Pontífice tuvo una evolución favorable y continuará con su recuperación en el Vaticano. Además, la Santa Sede confirmó que este domingo 18 de octubre volverá a rezar el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

La cirugía se realizó el martes 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba la lesión. El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar fue confirmado mediante un análisis del tejido extraído durante la intervención.

La operación se llevó a cabo con una técnica de cirugía torácica asistida por video y, según la información oficial, concluyó sin complicaciones.

Durante los días de internación, León XIV permaneció bajo seguimiento médico y realizó sesiones de fisioterapia respiratoria. También pudo retomar algunas actividades cotidianas: el viernes celebró una misa en una sala acondicionada en el décimo piso del hospital, acompañado por personal médico, de enfermería y miembros de la Gendarmería Vaticana.

En esa oportunidad, agradeció a los trabajadores del centro de salud por la atención recibida.

El alta médica representa un avance en la recuperación del Pontífice, aunque todavía deberá continuar con los cuidados posteriores a la cirugía.

León XIV tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La visita genera especial expectativa en nuestro país, donde su llegada está prevista para noviembre.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció la cancelación del viaje. Sin embargo, el desarrollo de su recuperación será un factor importante para determinar si podrá cumplir con todas las actividades previstas.