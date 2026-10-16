Caso Agostina Vega: el principal acusado por el femicidio grabó un video desde la cárcel, pidió un careo y desafió a la madre de la adolescente

La causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de conocerse un video grabado desde la cárcel por Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen. En el mensaje, difundido tras una audiencia judicial realizada por videollamada, el acusado insistió en la realización de un careo con la madre de la víctima y volvió a exponer su versión sobre distintos aspectos del caso.

La grabación trascendió en medio de una investigación paralela que tiene a Barrelier bajo la lupa por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, un expediente que surgió a partir de peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa por la muerte de Agostina.

En el video, el acusado se dirige directamente a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y reclama un encuentro cara a cara. “Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, expresó. Más adelante insistió: “Necesito decirte de frente para que se sepa todo”.

Durante el mensaje también formuló acusaciones contra Heredia y realizó referencias a una presunta producción de contenido pornográfico. Sin embargo, los distintos informes periodísticos sobre el caso remarcan que esos dichos corresponden a la versión del imputado y no cuentan con acreditación judicial.

Una causa que ya fue elevada a juicio

La difusión del video se produce mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza hacia el juicio oral. En septiembre, el fiscal Raúl Garzón resolvió elevar la causa contra Barrelier y otros cinco imputados.

Según la acusación, Barrelier deberá responder por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, una imputación que contempla las agravantes de violencia de género, alevosía y criminis causa.

La reconstrucción realizada por la Fiscalía sostiene que la adolescente ingresó a la vivienda de barrio Cofico donde residía el acusado y nunca volvió a salir. Entre los elementos incorporados al expediente figuran registros de cámaras de seguridad, análisis genéticos y distintas pericias realizadas dentro del inmueble.

Además de Barrelier, otras cinco personas fueron enviadas a juicio acusadas de presunto encubrimiento agravado por hechos posteriores al crimen.

La investigación paralela

El escenario judicial del principal acusado se complejizó en las últimas semanas con el avance de una causa independiente relacionada con presunto material de abuso sexual infantil. La pesquisa nació a partir del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la investigación principal.

De acuerdo con la información difundida tras la indagatoria encabezada por el fiscal Juan Ávila Echenique, la imputación fue ampliada a partir del hallazgo de imágenes que involucran a menores de edad. Distintos medios que siguen el expediente señalaron que Agostina Vega no aparece en ese material, una aclaración que cobró relevancia ante las versiones que circularon durante los últimos días.

Antes de la difusión del video, Barrelier ya había solicitado formalmente un careo con Melisa Heredia en una presentación judicial escrita. En ese documento, negó las acusaciones formuladas en la investigación paralela y pidió nuevas medidas de prueba.