Viajaban a Mendoza por su despedida de soltera y lo que hicieron sus amigas en pleno vuelo la dejó sin palabras 

Un grupo de amigas organizó una escapada a Mendoza para celebrar la despedida de soltera de una de ellas, pero decidió adelantar el festejo durante el viaje. El video rápidamente se volvió viral.

Una despedida de soltera en Mendoza terminó comenzando mucho antes de llegar a destino. Un grupo de amigas decidió sorprender a la futura novia durante el vuelo y preparó un mensaje especial que una azafata leyó frente a todos los pasajeros.

La escena fue registrada y compartida en TikTok por la usuaria Mónica Stephanie (@monicasteph23). En las imágenes se puede ver el momento en que la tripulante se dirige a la pasajera del asiento 6B para transmitirle el mensaje que sus amigas habían preparado.

La reacción de la joven y el aplauso que siguió a las palabras de la azafata hicieron que el video rápidamente comenzara a circular en redes sociales.

La sorpresa para la futura novia comenzó en pleno vuelo

El grupo había elegido Mendoza como destino para la despedida de soltera y decidió convertir el propio viaje en parte de la celebración.

Sin que la futura novia supiera exactamente qué habían preparado sus amigas, una azafata tomó el micrófono durante el vuelo y anunció que tenía un mensaje especial para una de las pasajeras.

La destinataria era la joven que viajaba en el asiento 6B. La tripulante explicó que las amigas le habían pedido que leyera unas palabras especialmente preparadas para ella y, a partir de ese momento, toda la cabina quedó pendiente de la particular dedicatoria.

Las amigas hicieron referencia al cambio de vida que implica casarse y, con tono divertido, describieron la llegada del matrimonio como el “upgrade” más importante de su vida.

Las amigas le desearon a la novia una nueva etapa llena de amor, paciencia y buenos momentos, aunque también aprovecharon para recordarle que todavía quedaba por delante la celebración que habían organizado exclusivamente para ella.

Una vez que la azafata terminó de leer el mensaje, la reacción no tardó en llegar. Los pasajeros que habían escuchado la dedicatoria respondieron con un fuerte aplauso, transformando por unos instantes el vuelo en parte de la despedida de soltera.

La futura novia recibió la sorpresa entre emoción y risas, mientras sus amigas celebraban haber conseguido uno de los objetivos principales: que el viaje hacia Mendoza comenzara de una manera inolvidable.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok y rápidamente comenzaron a generar repercusión. Entre los comentarios aparecieron mensajes como “Lloré, qué lindas amigas” y felicitaciones dirigidas a la protagonista por la nueva etapa que está por comenzar.

Otros usuarios también celebraron la iniciativa y destacaron la importancia de contar con amigas capaces de organizar este tipo de sorpresas.