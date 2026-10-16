“Hoy vamos a hacer algo lindo por alguien”: el gesto de un chofer con una pasajera que emocionó a todos

Hugo Robles, conocido como el “Luismi” de la línea 45, sorprendió a una pasajera con una celebración inesperada durante su recorrido. Le llevó un alfajor con una vela, invitó al resto de los pasajeros a cantar y protagonizó una escena que emocionó a las redes sociales.

Una pasajera se subió al colectivo como cualquier otro día, pero el chofer tenía preparada una sorpresa que no esperaba. Hugo Robles, el “Luismi” de la línea 45, interrumpió la rutina del viaje para celebrar el cumpleaños de Anita con un alfajor, una vela y la participación de todos los pasajeros. El gesto quedó registrado en un video que se volvió viral en las redes sociales.

El conductor había recordado la fecha especial de la mujer y preparó un detalle sencillo para celebrar junto a ella. Con un alfajor y una vela, logró transformar el recorrido cotidiano en un momento de emoción compartida. La escena quedó registrada en un video que el propio Robles publicó en TikTok.

El gesto del chofer que sorprendió a una pasajera por su cumpleaños

Hugo Robles es Luismi de la línea 45. El chofer es muy popular en las redes sociales. Debido a que, en sus viajes, interpreta a Luis Miguel e intenta cambiarle el día a la gente con su voz y buena energía.

Más allá de eso, cada día intenta hacer algo por sus pasajeros que se suben a la unidad. Esta vez, se acordó que una de las pasajeras cumplía años ese día, así que esperó a Anita en la parada que suele utilizar para subir al colectivo. Cuando la vio llegar, sacó un alfajor de su bolsillo, le colocó una vela y convocó a quienes viajaban en la unidad para que participaran de la sorpresa.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por los pasajeros, que se sumaron al canto del feliz cumpleaños entre aplausos. En medio de la celebración improvisada, Anita se emocionó y agradeció el gesto.

El video fue compartido por el mismo chofer a través de TikTok donde en pocas horas se volvió viral. En los comentarios, muchos usuarios destacaron la amabilidad y apuntaron que se necesitaban más conductores como él, “es un ejemplo a seguir”, señalaron.

Quién es Hugo Robles, el chofer de colectivo conocido como “Luismi”

Hugo Robles conduce la línea 45, que conecta Retiro con Remedios de Escalada, en la provincia de Buenos Aires. Además de cumplir con su recorrido habitual, se hizo conocido por cantar canciones de Luis Miguel durante los viajes.

Su parecido interpretativo con el artista mexicano le valió el apodo de “Luismi de los colectivos”. A través de la música, busca generar un ambiente más distendido y ofrecerles a los pasajeros una experiencia diferente durante sus traslados.

“El Luismi de la 45”: cómo comenzó a cantar durante los recorridos

La historia de Hugo como chofer cantante comenzó durante la pandemia de coronavirus. En ese período, mientras trabajaba con una protección instalada en la cabina, observó a través del espejo frontal los gestos de preocupación de los pasajeros ante la incertidumbre sanitaria.

En ese contexto, decidió animarse a cantar. Según el relato difundido sobre su experiencia, pidió permiso a quienes viajaban y eligió “Color esperanza”, de Diego Torres, una canción asociada con un mensaje de optimismo.

A partir de aquella experiencia, la música empezó a formar parte de sus recorridos. Con el tiempo, las interpretaciones de temas de Luis Miguel se convirtieron en una de sus principales características y en una manera de conectar con los pasajeros.

Ahora comparte sus recorridos musicales y sus días cotidianos arriba del colectivo a través de sus redes sociales@hugorobles540.