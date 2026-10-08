Estaban grabando un video en el Parque San Martín cuando no vieron lo que pasó detrás de ellos

Un creador de contenido registraba imágenes en las inmediaciones de la fuente del Parque General San Martín cuando su cámara captó, casi de casualidad, un insólito accidente. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

El Parque General San Martín es uno de los lugares más concurridos de Mendoza. Cada día cientos de personas van al lugar ya sea para hacer ejercicio o grabar contenido para las redes sociales. Un influencer estaba grabando un video en las inmediaciones de la fuente, pero no todo salió como se lo esperaba.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando al Parque General San Martín, uno de los lugares característicos de la ciudad.

Los cientos de mendocinos y turistas que pasan por allí cada día puede observar que en el mismo se dan distintos tipos de actividades. En las últimas horas, un video de TikTok llamó la atención.

Todo transcurría con normalidad, el joven iba a realizarle algunas preguntas a vendedores de la zona cuando de repente una situación llamó su atención.

Resulta que detrás de él dos bicicletas chocaron y terminaron en el piso en un insólito accidente que quedó grabado.

La particular situación rápidamente tomó un tono más distendido. Mientras registraba lo ocurrido, el influencer lanzó una frase que terminó dándole nombre al video: “Foul de la Policía”, en referencia al choque protagonizado por el efectivo policial que se desplazaba en bicicleta.

De inmediato se acercó a hablar con los protagonistas del momento. “Palazo policial. Lo vimos en vivo, una colisión, pero están todos bien”, exclamó el mendocino ante las cámaras.

El accidente, que probablemente habría pasado inadvertido para muchas personas, terminó así convertido en el contenido principal de una grabación que originalmente tenía otro objetivo.

La publicación comenzó a circular rápidamente en TikTok y generó numerosas reacciones entre los usuarios.

En poco tiempo, el video superó las 30 mil reproducciones, mientras que los comentarios se descontrolaron un poco. Algunos se concentraron principalmente en la particularidad de la escena y en la inesperada aparición del choque dentro de la grabación.

Mientras que uno de los seguidores que encontró el contenido resumió la reacción con un comentario: “Excelente material papá”.