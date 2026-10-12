Paro de médicos del PAMI: cómo será la atención a los jubilados del 13 al 16 de octubre

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI anunciaron un paro nacional desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Reclaman una actualización de sus honorarios y advierten que se resentirá la atención.

Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas en reclamo de una mejora en los honorarios que reciben por atender a los afiliados. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud de PAMI (Appamia), afectará principalmente las consultas programadas de jubilados y pensionados.

El conflicto se centra en el atraso de los valores por paciente, el aumento de los costos de los consultorios y las demoras en el pago de las prestaciones. Durante las cuatro jornadas, los profesionales que adhieran a la medida suspenderán la atención habitual.

Qué servicios de PAMI se verán afectados por el paro esta semana

Durante la medida de fuerza que comienza este martes 13 de octubre, los afiliados podrían encontrar suspendidos los siguientes servicios:

Turnos médicos programados con médicos de cabecera.

con médicos de cabecera. Consultas presenciales de rutina.

Atención odontológica no urgente.

Derivaciones y otras gestiones que requieran la intervención del profesional.

Renovación o transcripción de recetas habituales, según la modalidad de atención de cada prestador.

En cambio, las urgencias tendrán atención prioritaria, de acuerdo con lo informado por los profesionales. La disponibilidad concreta puede variar según el establecimiento y la adhesión a la medida de fuerza.

Por eso, quienes tengan un turno entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre deberían consultar previamente con su médico, odontólogo o centro de atención antes de concurrir.

Por qué hacen paro los médicos de cabecera y odontólogos del PAMI

La protesta fue convocada por Appamia luego de que, según la entidad, se agotaran las instancias de negociación administrativa. El reclamo principal es una actualización de los honorarios que reciben los profesionales por la atención de los afiliados.

Los trabajadores sostienen que los valores quedaron atrasados frente al incremento de los precios y los gastos necesarios para mantener los consultorios. Entre esos costos mencionan los materiales descartables, los insumos médicos y odontológicos y otros elementos utilizados en las prestaciones.

También cuestionan las demoras en la liquidación de los servicios realizados, que, según plantean, dificultan la organización financiera de quienes trabajan de manera independiente para la obra social.

Uno de los principales puntos de conflicto son los montos que reciben los profesionales por cada afiliado atendido.

Según los valores difundidos en el marco del reclamo:

Médicos de cabecera: cobran $2.700 por afiliado y solicitan elevar el monto a $4.500.

cobran $2.700 por afiliado y solicitan elevar el monto a $4.500. Odontólogos: reciben $500 por paciente y reclaman un piso de $1.500.

Los profesionales consideran que los valores actuales no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento y sostener la atención en las condiciones habituales. La discusión también contempla los gastos de mantenimiento de los consultorios y la compra de materiales necesarios para realizar las prestaciones.

Qué pasará con los turnos de los médicos de PAMI después del viernes 16

Una vez finalizado el paro, los pacientes deberán consultar con sus prestadores para reprogramar los turnos suspendidos y confirmar las nuevas fechas de atención.

La medida podría generar una acumulación de consultas en los días posteriores. La normalización de las agendas dependerá de la disponibilidad de cada consultorio y de la cantidad de pacientes que necesiten una nueva fecha.