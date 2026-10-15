Transferencias: ¿a partir de qué monto se le informa a ARCA?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero explicó que superar los $2.500.000 en transferencias no genera una fiscalización automática. Las entidades financieras deben informar determinadas operaciones mensuales según los parámetros establecidos, sin que los usuarios deban realizar trámites especiales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró las dudas sobre los controles aplicados a las transferencias bancarias y los movimientos de dinero. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo explicó que superar los $2.500.000 no implica una fiscalización automática y recordó cuáles son los montos que las entidades financieras deben informar.

La aclaración busca llevar tranquilidad a los usuarios que realizan transferencias bancarias o utilizan billeteras virtuales, ya que la obligación de suministrar información corresponde a las entidades alcanzadas por la normativa y no directamente a las personas.

¿Desde qué monto ARCA controla las transferencias?

ARCA explicó que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago deben informar determinados movimientos cuando se alcanzan los parámetros mensuales establecidos.

Los montos de referencia son los siguientes:

Personas humanas: $50.000.000 mensuales.

$50.000.000 mensuales. Personas jurídicas: $30.000.000 mensuales.

Para determinar si corresponde presentar información, las entidades deben considerar los ingresos, los egresos o los saldos finales, según el régimen informativo aplicable.

Por lo tanto, no se trata de un límite individual para cada transferencia, sino de parámetros que se evalúan de acuerdo con los movimientos mensuales y las condiciones previstas por la normativa.

¿ARCA fiscaliza automáticamente las transferencias superiores a $2.500.000?

No. ARCA aclaró que superar los $2.500.000 en una transferencia no genera una fiscalización automática.

La obligación de informar recae sobre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago cuando se cumplen los parámetros correspondientes. Esto no significa que el organismo vaya a iniciar una investigación por el solo hecho de que una persona supere determinado importe.

Además, los usuarios no tienen que realizar un trámite especial ante ARCA por alcanzar esos montos.

¿Las transferencias entre cuentas propias también se informan?

Sí. Las transferencias realizadas entre cuentas de un mismo titular también pueden quedar incluidas en la información que las entidades suministran a ARCA cuando se alcanzan los umbrales correspondientes.

Por eso, aunque el dinero se mueva entre cuentas propias, esas operaciones pueden formar parte de los movimientos considerados por el régimen informativo.

¿Los pagos con código QR tienen el mismo límite?

No. ARCA indicó que los pagos efectuados mediante códigos QR no están sujetos al parámetro específico de $2.500.000.

De todos modos, esto no significa que todas las operaciones realizadas por ese medio estén exentas de cualquier obligación informativa, sino que no se aplica ese parámetro específico.

¿Qué diferencia hay entre los controles de ARCA y los de Anses para cobrar asignaciones familiares?

Los parámetros de ARCA no deben confundirse con los límites de ingresos que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para determinar el acceso a determinadas prestaciones sociales.

En el caso del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Anses evalúa los ingresos individuales y del grupo familiar para verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos económicos establecidos.

En octubre de 2026, los topes de ingresos fijados para el SUAF por la Resolución 283/2026 son los siguientes:

Ingreso del grupo familiar: $6.419.726.

$6.419.726. Ingreso individual: $3.209.863.

Estos límites determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del sistema, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Por su parte, para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), rige un límite de ingresos equivalente al salario mínimo, vital y móvil, que en el período mencionado es de $391.200. Quedan exceptuados de este requisito los monotributistas sociales y los trabajadores del servicio doméstico.

En consecuencia, los parámetros informativos de ARCA no modifican los topes de ingresos de Anses. Mientras el organismo recaudador establece obligaciones de información para determinadas operaciones financieras, Anses utiliza sus propios criterios para evaluar el acceso a las asignaciones familiares y sociales.