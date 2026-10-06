Préstamo del Banco Nación a jubilados: cuánto tenés que pedir para devolver $124.000 por mes

El Banco Nación ofrece préstamos de hasta $50 millones para jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Con una TNA fija del 49%, quienes soliciten $2 millones a 36 meses tendrán una primera cuota cercana a los $124.000.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a un préstamo personal de hasta $50 millones, con plazos de hasta 72 meses y una tasa nominal anual fija del 49%.

La línea Nación Previsional BNA permite solicitar dinero para libre destino y gestionar el préstamo de manera online a través de la aplicación BNA+.

¿Cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $124.000?

Según las condiciones informadas por el Banco Nación, un préstamo de $2.000.000 a 36 meses tiene una primera cuota aproximada de $124.156.

El cálculo contempla:

Capital + interés: $107.004,18

IVA sobre intereses: $17.151,88

Primera cuota aproximada: $124.156,06

TNA: 49%

TEA: 61,70%

CFT TNA: 59,29%

CFT TEA: 78,38%

De esta manera, quien solicite $2 millones deberá afrontar una primera cuota cercana a los $124.000 mensuales, en un plazo de 36 meses.

¿Quiénes pueden acceder al préstamo para jubilados?

La línea está destinada a jubilados, pensionados y retirados en general que perciban sus haberes en el Banco Nación.

El banco aclara que no están incluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables, aunque sean liquidadas por ANSES.

Características del préstamo del Banco Nación

El préstamo tiene libre destino, se otorga en pesos y contempla las siguientes condiciones:

Monto mínimo: $1.000.000.

$1.000.000. Monto máximo: $50.000.000.

$50.000.000. Plazo: hasta 72 meses.

hasta 72 meses. Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales.

hasta el 35% de los ingresos netos mensuales. Garantía: a sola firma y mediante pagaré.

a sola firma y mediante pagaré. Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.

francés, con cuotas mensuales y consecutivas. Descuento: directamente de la cuenta bancaria o, mediante e@descuentos, del recibo de jubilación o pensión.

Para préstamos de hasta 36 meses se contempla el descuento obligatorio, mientras que para plazos de hasta 72 meses se utiliza el débito en cuenta.

¿Cómo solicitar el préstamo desde BNA+?

Los jubilados que tengan el préstamo preaprobado pueden gestionarlo completamente online desde la aplicación BNA+:

Ingresar a Tu Banco. Seleccionar Préstamos y luego el botón +. Elegir el préstamo e indicar el monto, destino y cantidad de cuotas. Validar los datos. Una vez aprobado, recibir el dinero.

También es posible realizar la gestión con atención personalizada en una sucursal del Banco Nación.