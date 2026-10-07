Monotributistas: estas son las obras sociales que pueden elegir en octubre de 2026

Los pequeños contribuyentes pueden consultar el listado de entidades habilitadas para recibir sus aportes de salud. La elección se realiza a través de Mi SSSalud y exige permanecer al menos 12 meses antes de solicitar un nuevo cambio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene actualizado el listado de obras sociales habilitadas para monotributistas. Los pequeños contribuyentes pueden consultar en octubre de 2026 cuáles son las entidades que aceptan sus aportes destinados a la cobertura médica.

Dentro de la cuota mensual del monotributo se encuentra incluido el aporte correspondiente al sistema de salud. Por ese motivo, los contribuyentes deben seleccionar una entidad que forme parte del registro habilitado.

El Decreto 955/2024 creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud para monotributistas, donde se encuentran las entidades que pueden recibir los aportes de estos trabajadores.

Obras sociales disponibles para monotributistas

El listado vigente informado por ARCA para octubre de 2026 incluye las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA).

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA).

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA).

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC).

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA).

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual (OSPM).

Obra Social de la Prevención y la Salud (OSPYSA).

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos (OSBLYCA).

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC).

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI).

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE).

Obra Social de Músicos (OSDEM).

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA).

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA).

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN).

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC).

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM).

Obra Social de Vareadores (OSV).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV).

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP).

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX).

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA).

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA).

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT).

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA).

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM).

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada (OSDAAP).

Mutual Médica Concordia (UNIMEDICA).

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES).

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA).

MET-Córdoba S.A. (METCBA).

Privamed S.A. (PRIVAMED).

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI).

Administración Recursos para Salud S.A. (ARPSALUD).

Amsterdam Salud S.A. (AMSTERDAM).

Cómo elegir la obra social

Antes de realizar el trámite, los monotributistas deben verificar que la entidad seleccionada figure en la nómina vigente. Además, es conveniente consultar directamente con la obra social cuáles son sus prestadores, cartilla médica y zonas de cobertura.

Este punto es importante para conocer si la entidad cuenta con atención médica disponible en la zona donde vive el afiliado.

El aporte destinado a la obra social se encuentra incluido en el pago mensual del monotributo. También existe la posibilidad de incorporar adherentes a la cobertura, aunque en ese caso se debe abonar el importe adicional correspondiente.

Cómo hacer el cambio de obra social

El trámite para elegir la cobertura puede realizarse a través del servicio “Mi SSSalud”, utilizando clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Una vez realizada la elección, el afiliado debe tener en cuenta que existe un período mínimo de permanencia: debe permanecer al menos 12 meses en la obra social elegida antes de solicitar un nuevo cambio.