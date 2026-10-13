La inflación fue del 1,9% en septiembre: ¿qué rubro aumentó más?

La inflación de septiembre fue del 1,9%, dos décimas por encima de agosto, y acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. En la comparación interanual, el aumento llegó al 33,4%, con los alimentos entre los rubros que presionaron al alza.

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice registró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%. Vivienda, electricidad y gas encabezaron los aumentos del mes, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los rubros con mayor incidencia en el índice general.

El organismo difundió este martes 13 de octubre los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró una suba acumulada del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026.

El dato de septiembre reflejó una aceleración respecto del mes anterior, cuando la inflación había sido del 1,7%. De esta manera, el índice volvió a subir y alcanzó el 1,9% mensual.

Qué rubros aumentaron más en septiembre

Según el informe del INDEC, la división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%.

También se destacaron los incrementos en Comunicación, con el 2,5%, y Salud, con el 2,4%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 2%, por encima del nivel general de inflación.

El detalle de las variaciones mensuales por división fue el siguiente:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%.

Educación: 3%.

Comunicación: 2,5%.

Salud: 2,4%.

Recreación y cultura: 1,9%.

Bienes y servicios varios: 1,9%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%.

Transporte: 1,5%.

Prendas de vestir y calzado: 1,4%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,4%.

Restaurantes y hoteles: 1,1%.

Alimentos, uno de los rubros con mayor incidencia

Aunque Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas porcentuales, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país. La excepción fue el Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto correspondió a Vivienda y servicios básicos.

Dentro de las categorías que utiliza el INDEC para analizar la evolución de los precios, el IPC Núcleo registró un aumento del 1,7%. Los precios Estacionales subieron un 2,9%, mientras que los Regulados avanzaron un 2,3%.

Entre los factores destacados por el organismo se encontraron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres dentro de los precios estacionales. En los regulados, las principales subas estuvieron vinculadas con el gas, la electricidad y los gastos de medicina prepaga.

Cómo evolucionó la inflación en 2026

Con el resultado de septiembre, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año llegó al 23,6%. En tanto, la variación interanual se ubicó en el 33,4%.

La evolución mensual mostró un incremento desde el 1,7% de agosto hasta el 1,9% de septiembre. En la comparación interanual, el indicador pasó del 33,5% en julio al 33,4% en agosto y septiembre, de acuerdo con la serie publicada por el INDEC.

El dato de septiembre vuelve a poner el foco en el impacto de los precios de los alimentos y los servicios esenciales sobre el presupuesto de los hogares, en un contexto en el que la inflación continúa siendo una referencia central para evaluar el poder adquisitivo.