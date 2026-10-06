Créditos para autos del Banco Nación: cuánto tenés que pagar de cuota si pedís $3 millones

El Banco Nación ofrece créditos para comprar autos 0 kilómetro y usados. Con una solicitud de $3 millones a 36 meses, la cuota mensual es de $156.311,38 y el ingreso neto requerido supera los $521.000.

El Banco Nación ofrece créditos para la compra de autos dentro de su programa +Autos con BNA. La línea permite financiar vehículos 0 km y usados y cuenta con distintas alternativas de financiación.

Para quienes analizan solicitar un préstamo de $3 millones, el simulador oficial del banco permite conocer el valor de la cuota, los ingresos necesarios y el costo financiero de la operación.

¿Cuánto se paga por un crédito de $3 millones?

De acuerdo con la simulación, un préstamo de $3.000.000 a 36 meses tiene una cuota mensual de $156.311,38.

Para acceder a ese monto bajo las condiciones de la simulación, el ingreso neto requerido es de $521.037,94.

Los principales datos del préstamo son:

Monto solicitado: $3.000.000.

$3.000.000. Plazo: 36 meses.

36 meses. Cuota mensual: $156.311,38.

$156.311,38. Ingreso neto requerido: $521.037,94.

$521.037,94. TNA: 36%.

36%. TEM: 3%.

3%. CFT TEM: 3,63%.

3,63%. CFT TNA: 43,56%.

43,56%. CFT TEA: 53,4%.

Esto significa que quien solicite los $3 millones deberá afrontar 36 cuotas de $156.311,38, según las condiciones de esta simulación.

¿Cuánto hay que ganar para pedir $3 millones?

Uno de los datos más importantes del simulador es el ingreso neto requerido. Para este crédito, el Banco Nación establece un ingreso de referencia de $521.037,94.

La relación entre ingresos y cuota es uno de los criterios que utiliza la entidad para evaluar la capacidad de pago del solicitante. De todos modos, la aprobación definitiva del préstamo queda sujeta al análisis crediticio del banco.

Una tasa fija del 36%

La simulación corresponde a un crédito con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36%.

Además, el préstamo presenta una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3%, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) alcanza el 43,56% en términos nominales anuales y el 53,4% en términos efectivos anuales.

Por eso, al analizar el préstamo no alcanza con mirar solamente la TNA: también es importante considerar el CFT, ya que refleja el costo total de la financiación.

+Autos del Banco Nación: cómo funciona

El programa +Autos con BNA permite financiar la compra de vehículos nuevos y usados a través de una línea específica del Banco Nación.

La entidad ofrece alternativas tanto para clientes que cobran sus haberes en el banco como para quienes no los perciben allí. Las condiciones pueden variar según el tipo de cliente, el plazo y la modalidad elegida.

El programa contempla la posibilidad de financiar hasta $100 millones para la compra de un vehículo y permite adquirir autos 0 km y usados, incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios.

En el caso de los vehículos usados, se contempla una antigüedad de hasta 10 años.

¿Conviene pedir $3 millones para comprar un auto?

La respuesta depende de la capacidad de pago de cada persona y del resto de los gastos que tenga mensualmente.

En este ejemplo, la cuota de $156.311,38 durante 36 meses debe compararse con los ingresos disponibles y con el costo total que tendrá la operación.

Además, antes de solicitar el préstamo es importante observar el Costo Financiero Total (CFT) y no solamente la tasa nominal, ya que permite tener una referencia más completa sobre cuánto cuesta financiar los $3 millones.

En resumen

Si solicitás $3 millones al Banco Nación a 36 meses, según la simulación informada:

Cuota: $156.311,38.

$156.311,38. Ingreso neto requerido: $521.037,94.

$521.037,94. TNA: 36%.

36%. TEM: 3%.

3%. CFT TNA: 43,56%.

43,56%. CFT TEA: 53,4%.

La cuota corresponde a la simulación del crédito para autos y las condiciones finales pueden depender de la evaluación crediticia y de la modalidad elegida por cada solicitante.