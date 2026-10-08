Día de la Madre 2026: qué bancos ofrecen descuentos de hasta el 40% en Mendoza

Los principales shoppings de Mendoza prepararon una agenda de promociones para el Día de la Madre. Entre el 8 y el 18 de octubre habrá descuentos de hasta el 40% con distintas tarjetas y billeteras virtuales, con beneficios que varían según el banco, el comercio y el medio de pago.

El Día de la Madre 2026 se acerca y los principales centros comerciales de Mendoza prepararon una serie de promociones para quienes buscan comprar regalos con descuentos. Entre el 8 y el 18 de octubre, los clientes podrán acceder a beneficios de hasta el 40% de descuento con distintas tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

La campaña incluye a Mendoza Shopping, Palmares y La Barraca, con propuestas de entidades como Banco Macro, Galicia, Banco Nación a través de BNA+ MODO, Santander, BBVA, Naranja X, Mercado Pago e ICBC. También participan Banco Patagonia y YOY, con condiciones específicas.

Una cosa a tener en cuenta es que los descuentos no son iguales para todos los consumidores: las fechas, los porcentajes y los topes dependen de cada promoción, la tarjeta utilizada y el shopping en el que se realice la compra.

Qué bancos ofrecen descuentos por el Día de la Madre en Mendoza

La campaña contempla distintas fechas y porcentajes de descuento. Para facilitar la comparación, estas son las principales promociones informadas:

Banco o billetera Fecha Descuento Tope Macro 8, 9 y 10 de octubre Hasta 30% Segúnpromoción Galicia 10, 11, 17 y 18 de octubre Hasta 25% Según promoción BNA+ MODO 12 al 18 de octubre 30% Hasta $35.000 Santander 14 y 16 de octubre Hasta 30% Según promoción BBVA 15, 16 y 17 de octubre Hasta 30% Según promoción Naranja X 15 al 18 de octubre 25% Hasta $30.000 Mercado Pago 16 y 17 de octubre 20% Sin tope de reintegro ICBC 16 y 17 de octubre Hasta 40% Hasta $50.000

Macro: descuentos de hasta 30%

Los clientes de Banco Macro tendrán beneficios los días 8, 9 y 10 de octubre. En Mendoza Shopping, la promoción alcanza hasta el 30% de descuento, con porcentajes que pueden ser del 20%, 25% o 30% de acuerdo con la tarjeta utilizada.

En La Barraca, también se ofrece hasta un 30%, con condiciones similares. La promoción contempla además una modalidad sin tope utilizando MODO o celular, según la información de la placa.

Galicia: hasta 25% durante cuatro jornadas

Los clientes de Banco Galicia podrán acceder a promociones durante los días 10, 11, 17 y 18 de octubre. El descuento llega hasta el 25%, aunque las condiciones dependen de la tarjeta utilizada.

El beneficio estará disponible tanto en Mendoza Shopping como en La Barraca, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada jornada.

BNA+ MODO: 30% y un tope de $35.000

Una de las alternativas para quienes utilizan BNA+ MODO será el 30% de descuento. La promoción estará vigente del 12 al 18 de octubre y contempla un tope de $35.000 en determinadas compras.

En Mendoza Shopping, la promoción alcanza el 30% con BNA+ MODO. En Palmares, también llega hasta el 30% con un tope de $35.000. En La Barraca, la promoción también es del 30%, aunque la placa establece condiciones específicas para los días de vigencia.

Santander: hasta 30% de descuento

Los clientes de Santander tendrán promociones los días 14 y 16 de octubre. El beneficio alcanza hasta el 30% de descuento, con condiciones que dependen de la tarjeta utilizada. La promoción está contemplada para Mendoza Shopping dentro de la campaña especial por el Día de la Madre.

BBVA: descuentos de hasta 30%

BBVA tendrá promociones durante los días 15, 16 y 17 de octubre. El descuento podrá llegar hasta el 30%, de acuerdo con la tarjeta utilizada y las condiciones de la promoción. En La Barraca, la placa también informa un beneficio del 30% durante las fechas correspondientes.

Naranja X: 25% con tope de $30.000

Los usuarios de Naranja X tendrán beneficios del 15 al 18 de octubre. La promoción contempla un 25% de descuento, con un tope de $30.000. El beneficio aparece tanto para Mendoza Shopping como para Palmares y La Barraca, aunque las condiciones pueden variar según el centro comercial.

Mercado Pago: 20% sin tope de reintegro

Otra de las opciones será Mercado Pago, que tendrá una promoción los días 16 y 17 de octubre. En Mendoza Shopping, el beneficio informado es de 20% de descuento sin tope de reintegro.

Se trata de una alternativa que puede resultar especialmente interesante para quienes realicen una compra de mayor valor, justamente porque la promoción no establece un tope de reintegro en la información difundida.

ICBC: el descuento más alto llega al 40%

Entre las promociones informadas aparece una de las mayores rebajas de toda la campaña: ICBC ofrecerá hasta un 40% de descuento. El beneficio estará vigente los días 16 y 17 de octubre y contempla un tope de hasta $50.000, según las condiciones de la promoción.

El descuento aparece tanto en Mendoza Shopping como en Palmares y La Barraca, con porcentajes que pueden variar según la tarjeta utilizada.

También habrá promociones con otros bancos

La campaña difundida por los shoppings incluye además beneficios de otras entidades que no aparecen en la tabla principal. Entre ellas se encuentran Banco Patagonia y YOY, con promociones previstas durante el 16 y 17 de octubre.

En el caso de Banco Patagonia, la placa informa hasta un 25% de descuento en Palmares, con un tope de $30.000.

Por su parte, YOY ofrece hasta un 25% de descuento, con un tope de $40.000, de acuerdo con las condiciones indicadas para los días de la promoción.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar los descuentos

Aunque las promociones pueden ayudar a reducir el gasto por el Día de la Madre, no todos los descuentos se aplican de la misma manera. Antes de elegir dónde comprar, conviene revisar: