Monotributistas Sociales: desde noviembre será obligatoria la factura electrónica

Desde el 1° de noviembre de 2026, los Monotributistas Sociales deberán emitir sus comprobantes de manera electrónica. ARCA permitirá utilizar facturas en papel únicamente ante situaciones de contingencia.

Los Monotributistas Sociales deberán cambiar la forma en la que documentan sus operaciones a partir del 1° de noviembre de 2026. Desde esa fecha, la factura electrónica será obligatoria y los comprobantes manuales quedarán reservados únicamente para situaciones de contingencia.

La medida fue establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Resolución General 5893/2026, que amplió el universo de contribuyentes alcanzados por la obligación de utilizar sistemas electrónicos de facturación.

El cambio también alcanzará, desde noviembre, a los trabajadores independientes comprendidos en el Monotributo Promovido.

Factura electrónica obligatoria para Monotributistas Sociales

A partir del 1° de noviembre, los Monotributistas Sociales ya no podrán elegir libremente entre emitir una factura electrónica o una manual.

Los talonarios impresos dejarán de ser una alternativa de uso habitual y solamente podrán utilizarse cuando exista algún inconveniente que impida acceder temporalmente a los sistemas electrónicos.

En esos casos, el comprobante manual podrá emitirse únicamente mientras se encuentre vigente su correspondiente Código de Autorización de Impresión (CAI).

De esta manera, el comprobante en papel funcionará como respaldo ante una contingencia y no como una modalidad alternativa de facturación.

¿Cómo emitir una factura electrónica?

Los Monotributistas Sociales podrán generar sus comprobantes desde el sitio de ARCA siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Acceder al servicio “Comprobantes en Línea”. Seleccionar el contribuyente correspondiente. Elegir el punto de venta habilitado para la facturación electrónica. Ingresar a la opción para generar un nuevo comprobante. Indicar la fecha, el concepto y los datos de la operación. Completar los datos del receptor cuando corresponda. Informar el importe de la operación. Revisar los datos cargados y confirmar la emisión. Descargar, guardar o entregar la factura electrónica al cliente.

También podrán utilizar el Facturador de ARCA desde dispositivos móviles.

ARCA podrá habilitar un punto de venta de oficio

La nueva normativa contempla la situación de aquellos Monotributistas Sociales que todavía no tengan un punto de venta electrónico habilitado.

En estos casos, ARCA podrá habilitar un punto de venta de oficio, asociado al domicilio fiscal declarado y al servicio “Comprobantes en Línea”, mediante la opción “Factura en línea – Monotributo”.

Luego, el contribuyente podrá realizar las gestiones necesarias para incorporar otros puntos de venta o modificar los existentes.

Control sobre la facturación del Monotributo Social

El cambio en la modalidad de facturación se suma a los controles que ARCA realiza sobre el cumplimiento de las obligaciones del régimen.

Entre ellos se encuentra el requisito de contar con una facturación mínima de seis comprobantes por semestre. Cuando no se cumple con esa condición, ARCA puede disponer la baja de oficio del Monotributo Social.

Por eso, desde noviembre será importante que los contribuyentes alcanzados por la medida utilicen la facturación electrónica para documentar sus operaciones y mantengan los comprobantes correspondientes.