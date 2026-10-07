Liquidaciones ANSES: ya está cuánto van a cobrar jubilados y asignaciones en octubre de 2026

Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó las liquidaciones para este mes. De esta manera, ahora los beneficiarios de jubilaciones y asignaciones pueden ver qué van a cobrar.

Este jueves 8 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya muestras las liquidaciones correspondiente al mes. En agosto, aplicará un aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que los jubilados y pensionados que reciben el bono extraordinario de $70.000 continuarán percibiendo ese refuerzo, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación correspondiente al mes a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar los conceptos que integran el pago y comprobar que los montos estén correctamente liquidados.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en octubre del 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en octubre la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 1,66%. Las familias también reciben la Tarjeta Alimentar y, en determinados casos, el Complemento Leche.

En octubre de 2026, la AUH aumentó un 1,66% por la movilidad establecida para las asignaciones familiares. De esta manera, el monto pasó de $154.031 a $156.588.

Sin embargo, Anses aplica una retención del 20% en la mayoría de los casos. Por eso, el monto que se cobra mensualmente es de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedan acumulados y pueden cobrarse posteriormente, una vez acreditado el cumplimiento de los controles correspondientes.

En algunas situaciones, las familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH, cuando Anses verifica automáticamente que se cumplieron los controles sanitarios.

Cuánto se cobra de AUH más Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, las familias alcanzadas reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano mediante el intercambio de información con Anses.

En octubre, los montos de la Tarjeta Alimentar no tuvieron aumento y quedaron en:

$72.250 por un hijo.

por un hijo. $113.299 por dos hijos.

por dos hijos. $149.425 por tres hijos o más.

Al sumar la Tarjeta Alimentar al 80% de la AUH, los montos mensuales quedan de la siguiente manera:

Hijos AUH (80%) Tarjeta Alimentar Total 1 $125.270,40 $72.250 $197.520,40 2 $250.540,80 $113.299 $363.839,80 3 $375.811,20 $149.425 $525.236,20 4 $501.081,60 $149.425 $650.506,60 5 $626.352 $149.425 $775.777 6 $751.622,40 $149.425 $901.047,40

Jubilados: ¿cuánto cobran en octubre?

Los jubilados que cobran la mínima de Anses tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026. El incremento será del 1,7%, luego de que el Indec informara la inflación de agosto.

Con la actualización, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.919,96.

Pero el monto final que recibirán los jubilados será mayor para quienes tienen derecho al bono de Anses. El refuerzo continúa en $70.000, por lo que el ingreso total llegará a:

$435.919,96 + $70.000 = $505.919,96.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en octubre

El esquema para octubre queda de la siguiente manera:

Concepto Septiembre Octubre Jubilación mínima $428.633,20 $435.919,96 Bono $70.000 $70.000 Total $498.633,20 $505.919,96

Por lo tanto, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono tendrán una mejora de $7.286,76 en su ingreso mensual.

El bono de Anses sigue en $70.000

El aumento del 1,7% se aplica sobre el haber previsional, pero no sobre el bono, que continúa en $70.000.

Por este motivo, aunque la jubilación mínima aumenta un 1,7%, el incremento sobre el ingreso total de quienes reciben el refuerzo será del 1,46%.

La actualización de octubre también alcanzará a otros beneficiarios de Anses, como pensionados, titulares de la PUAM, Pensiones No Contributivas, SUAF y AUH.

Asignaciones familiares del SUAF

El aumento de Anses también alcanzará a las asignaciones familiares del SUAF. La actualización modificará tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos para acceder al sistema.

En octubre, la asignación por hijo será de:

Rango 1: $78.304

$78.304 Rango 2: $52.842

$52.842 Rango 3: $31.962

$31.962 Rango 4: $16.493

Para los hijos con discapacidad, los valores serán:

Rango 1: $255.044

$255.044 Rango 2: $180.429

$180.429 Rango 3: $113.874

También se actualizarán otras asignaciones familiares. El pago por nacimiento será de $92.862, mientras que la asignación prenatal llegará a $79.667.

En tanto, la prestación por adopción será de $555.181 y la asignación por matrimonio alcanzará los $139.041. La asignación por cónyuge quedará en $19.333.