Jubilados de ANSES: ¿hay un nuevo bono de $70.000 o un plus extra en octubre?

Ante los rumores sobre un supuesto decreto firmado por Sandra Pettovello, se aclaró que no se anunció ningún pago extraordinario para jubilados y pensionados. Quiénes cobran el bono vigente de ANSES y qué sucede con el suplemento del 82% del salario mínimo.

En los últimos días comenzó a circular información sobre un supuesto decreto firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para otorgar un plus extraordinario a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, no se anunció un nuevo bono ni se confirmó la implementación de un pago adicional para los beneficiarios del organismo previsional.

La información generó expectativas entre los adultos mayores que esperan una mejora en sus ingresos. Por eso, es importante distinguir los refuerzos que efectivamente están vigentes de las versiones que circulan en redes sociales y otros medios.

En octubre de 2026, el único bono extraordinario que se mantiene para los jubilados y pensionados de menores ingresos es el de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

¿Sandra Pettovello firmó un decreto para pagar un bono extra a jubilados?

No. No se anunció ningún decreto firmado por Sandra Pettovello que establezca un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES.

Por lo tanto, quienes esperaban cobrar un plus adicional al haber mensual no deben dar por confirmado ese pago. El refuerzo vigente continúa siendo el bono de $70.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para su liquidación.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en octubre?

El Gobierno nacional mantiene el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos previsionales más bajos. El monto no registra actualizaciones desde marzo de 2024, pese a los aumentos mensuales aplicados a las jubilaciones.

En octubre de 2026, los montos se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados con el haber mínimo: cobran $428.633,20 de jubilación más el bono completo de $70.000, por lo que el total asciende a $498.633,20.

cobran $428.633,20 de jubilación más el bono completo de $70.000, por lo que el total asciende a $498.633,20. Beneficiarios que cobran más que la mínima: reciben un bono proporcional, siempre que el monto total de sus ingresos previsionales no supere el límite establecido.

reciben un bono proporcional, siempre que el monto total de sus ingresos previsionales no supere el límite establecido. Jubilados y pensionados con haberes superiores a $505.748,51: no reciben el refuerzo.

De esta manera, el bono no representa un aumento permanente del haber, sino un adicional mensual destinado a complementar los ingresos de quienes cumplen con los requisitos.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con el bono en octubre de 2026?

Un jubilado que percibe el haber mínimo de $428.633,20 cobra un total de $498.633,20 en octubre si le corresponde el bono completo de $70.000.

Este importe surge de sumar la jubilación mensual y el refuerzo extraordinario. Sin embargo, el bono se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, por lo que perdió poder adquisitivo frente a la inflación acumulada durante ese período.

¿Existe un decreto para garantizar el 82% del salario mínimo a jubilados?

No se anunció un nuevo decreto firmado por Sandra Pettovello para establecer ese beneficio. La garantía del 82% del salario mínimo, vital y móvil para determinados jubilados ya está contemplada en la Ley 27.426.

La normativa establece que los jubilados que acrediten 30 años de servicios con aportes efectivos tienen garantizado un haber equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil.

Sin embargo, no corresponde actualmente liquidar un suplemento adicional por ese concepto, debido a que el resultado de aplicar ese porcentaje es inferior a la jubilación mínima vigente de $428.633,20.

En consecuencia, la garantía legal no implica que todos los jubilados con 30 años de aportes deban cobrar un plus por encima de la mínima.

¿ANSES pagará un suplemento del 82% del salario mínimo en los próximos meses?

De acuerdo con los valores vigentes y el esquema de aumentos escalonados del salario mínimo establecido por el Gobierno, no se prevé que corresponda liquidar ese suplemento por encima de la jubilación mínima hasta abril de 2027.

De todos modos, cualquier modificación futura dependerá de los valores que se establezcan para el salario mínimo y de las condiciones que determine la normativa aplicable.

¿Habrá un nuevo bono para jubilados en noviembre de 2026?

Hasta el momento, no se anunció oficialmente un nuevo bono extraordinario para noviembre. Por eso, los jubilados y pensionados no deben confundir los aumentos mensuales de los haberes con la creación de un refuerzo adicional.

El bono de $70.000 continúa siendo el complemento vigente para quienes reúnen las condiciones establecidas. Si el Gobierno anuncia un nuevo pago o modifica los criterios de liquidación, será necesario conocer la disposición oficial para determinar quiénes podrán cobrarlo y cuál será el monto.